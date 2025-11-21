Những hình ảnh xót xa khi Nha Trang vật lộn trong cơn lũ lịch sử

Chiều 20/11, người dân sống dưới vòng xoay Ngọc Hội (điểm giao giữa đường sắt Bắc - Nam với đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn vật lộn với dòng nước lũ nâu đục. Hình ảnh chụp người dân, đoàn cứu hộ tập trung hỗ trợ người mắc kẹt dưới chân vòng xoay Ngọc Hội khoảng 13h30. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Giao thông tê liệt, đoàn cứu trợ buộc di chuyển bằng thuyền, cano hoặc ván chèo SUP. Hình ảnh chụp tại khu vực gần tòa VCN lúc 13h50 ngày 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Giữa lúc giao thông trì trệ và nhiều tuyến phố bị chia cắt bởi nước dâng, lực lượng cứu trợ phường, xã liên tục dùng xuồng máy, xe bán tải gầm cao để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập. Ở khu dân cư gần tuyến đường Lương Định Của, 23 Tháng 10, nơi nước tràn ngập quá thắt lưng, đoàn cứu trợ lặn lội vào trong đưa người già và trẻ nhỏ ra khu vực an toàn. Hình ảnh chụp lúc 14h chiều 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Một người đàn ông nước ngoài đang liên lạc mua áo phao, tham gia cứu trợ bà con trên đường 23 Tháng 10 chiều 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Cảnh ngập nặng dưới vòng xoay Ngọc Hội 14h chiều 20/11. Nhiều người dân dàn ôtô trên cầu vượt để giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Cận cảnh ngập nặng tại siêu thị Go! (một trong số điểm cao bậc nhất thành phố) nằm trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang) lúc 13h30 chiều 20/11. Chiều 19/11, người dân địa phương dàn ôtô tại khu vực này nhằm bảo vệ tài sản, song mực nước dâng cao đột biến khiến khuôn viên siêu thị ngập nặng từ 4h sáng 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Lực lượng cứu hộ phối hợp cano và xe cẩu cứu người mắc kẹt tại vùng nguy hiểm lúc 13h ngày 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Nước sông Cái dâng chạm thành cầu Dứa (Vĩnh Thái cũ, nay thuộc phường Nha Trang) chiều 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Một đoạn ngập sâu tại đường 2 Tháng 4. Hình ảnh chụp lúc 12h ngày 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Dòng người khó khăn di chuyển qua Quốc lộ 1C, đoạn xã Diên Phú cũ (nay thuộc xã Diên Điền). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền Khánh Hòa đã huy động quy mô lớn lực lượng cứu hộ. Hơn 300 sĩ quan và chiến sĩ hải quân thuộc Vùng 4 và Học viện Hải quân được triển khai ngay trong đêm để tiếp cận các khu vực ngập sâu, đưa người già, trẻ nhỏ và người mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
