Những hình ảnh xót xa khi Nha Trang vật lộn trong cơn lũ lịch sử

Giữa lúc giao thông trì trệ và nhiều tuyến phố bị chia cắt bởi nước dâng, lực lượng cứu trợ phường, xã liên tục dùng xuồng máy, xe bán tải gầm cao để tiếp cận các khu dân cư bị cô lập. Ở khu dân cư gần tuyến đường Lương Định Của, 23 Tháng 10, nơi nước tràn ngập quá thắt lưng, đoàn cứu trợ lặn lội vào trong đưa người già và trẻ nhỏ ra khu vực an toàn. Hình ảnh chụp lúc 14h chiều 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.