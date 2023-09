Nhờ vợ ngồi trông cần câu cá, ông chồng được phen mát mặt với đồng đội

Theo đó, người chồng có chút việc bận phải rơi đi nên đã nhờ vợ trông cần câu cá giúp mình. Đáng chú ý, ngay khi người vợ vừa ngồi xuống, một con cá lớn đã cắn câu, quẫy mạnh dưới nước.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Tình huống thú vị của người phụ nữ khi ngồi trông cần câu cá thay cho chồng. Nguồn: Vietnam Fishing)

Phát hiện động tĩnh, người vợ đã nhanh tay cầm cần câu kéo lên, tuy nhiên, do con cá quá nặng, người kéo mãi mà vẫn chưa thể nhấc cần lên được. Lúc này, người chồng cũng vừa kịp chạy đến nên đã giúp vợ kéo cần câu lên.

Ngay khi người vợ vừa ngồi xuống trông cần câu cá thay cho chồng, 1 con cá lớn đã cắn câu. Ảnh cắt từ clip



Chứng kiến khoảnh khắc thú vị này, những nam cần thủ ngồi câu cạnh bên không khỏi thích thú, có người còn lấy điện thoại ra ghi lại clip.

...

Đoạn clip ngắn này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đến hiện tại, đoạn clip này đã thu về hơn 4.2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận bày tỏ sự thích thú.

"Lợi ích của việc có vợ, các cần thủ lưu ý nhé"

"Bà vợ được việc nhất năm, các ông cần thủ bên cạnh nhìn mà phát ghen tỵ"

"Nể ông chồng này đấy. Nhờ vợ trông cần cho đã xịn lắm rồi, kéo được cả vợ đi câu là Vip pro đấy"

"Tuyệt vời, cho vợ đi câu kiểu này không lo gãy cần".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn