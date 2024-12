Nhiều tình tiết 'như sắp đặt' tại ngôi nhà có hai vợ chồng t.ử v.o.n.g

Vợ chồng ông Nguyễn Đình Hiền, 62 tuổi và bà Võ Thị Tương, 56 tuổi, sống tại căn nhà cấp bốn ở thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Họ có hai người con trai làm ăn ở miền Nam, hai con gái lấy chồng trong huyện.

Bà Võ Thị Hương, 73 tuổi, hàng xóm, cho biết 7h sáng 25/11 thấy vợ chồng ông Hiền chưa mở cửa cổng như thường lệ đã gọi cô con gái thứ hai của ông Hiền đến kiểm tra. Hơn 30 phút sau, cô này cùng một số người đến, bà cùng đi vào phòng ngủ thì thấy ông Hiền nằm bất động trên giường, trên đầu có vết máu đã khô, chiếc chăn vải được đắp từ phần vai xuống chân.

Nhiều người cất tiếng gọi nhưng ông Hiền không tỉnh.

Giếng nước đặt ở gian bếp, nơi phát hiện thi thể bà Tương. Ảnh: Đức Hùng



Chạy về nhà gọi chồng sang kiểm tra, ông sờ tay vào đầu ông Hiền rồi bảo "mất rồi".

Theo bà Hương, khi kéo chiếc chăn ra thấy giữa giường có nhiều vết máu. Mọi người lúc này hốt hoảng bởi không thấy bà Tương đâu đã túa đi tìm. Một người họ hàng lấy điện thoại gọi vào số của bà Tương, có tiếng chuông đổ dưới gian bếp cách phòng ngủ 3-4 m.

Xuống bếp, họ thấy điện thoại đặt trên nắp của chiếc giếng ở bên trong, dưới nền sát thành giếng là đôi dép bà thường đi. Giếng sâu khoảng 7 m, bề ngang rộng khoảng 2 m. Nghi bà Tương chết phía dưới, 2-3 người lấy thang xuống kiểm tra. Sau vài phút, thi thể nữ gia chủ được đưa lên.

Sự việc được trình báo chính quyền.

Bà Võ Thị Hương kể thời điểm tiếp cận hiện trường vụ việc. Video: Đức Hùng

Anh Thiện, con rể ông Hiền, trú xã Thượng Lộc cho biết một ngày trước khi xảy ra sự việc có về thăm bố mẹ vợ, thấy ông bà rất vui vẻ, ngồi uống nước ăn trầu trước sân, thỉnh thoảng cười đùa. "Lúc tôi ra về, ông bà còn gửi một quả bưởi về cho cháu", anh nói.

Theo anh Thiện, hiện trường có dấu hiệu "giống như sắp đặt". Ông Hiền nằm ngay ngắn, "giống như được ai đó bồng lên giường rồi đắp chăn lại, cơ thể giống bị tác động". Trong khi đó, giếng nước tại gian bếp nơi phát hiện thi thể bà Tương có đôi dép để rất ngay ngắn giữa nền nhà sát bên thành bê tông, điện thoại đặt gọn gàng trên nắp.

"Mẹ tôi chỉ sủi bọt ở miệng, bụng không có dấu hiệu uống nước. Phía trong giếng hai bên thành có đất, thông thường nếu người bị rớt xuống giếng sẽ cào cấu, móng tay chắc chắn có dính bùn. Tuy nhiên, móng tay bà rất sạch, không có dấu vết này", anh Thiện kể.

...

Anh đặt giả thiết nếu bố mẹ cãi lộn rồi gây án thì lúc đó tâm lý họ hoảng loạn, "sẽ không thể nào bình tĩnh để sắp xếp mọi thứ một cách ngăn nắp như vậy". Bà Tương biết bơi, nếu rớt xuống chắc chắn sẽ vùng vẫy, khiến nước đục ngầu, song thời điểm anh tiếp cận nước lại trong.

"Thấy sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình đang đề nghị điều tra công an làm rõ", anh nói.

Từ miền Nam trở về lo hậu sự cho bố, anh Nguyễn Đình Dũng (24 tuổi, con trai ông Hiền) chia sẻ trưa trước ngày xảy ra sự việc có gọi điện về hỏi thăm, thấy bố mẹ rất vui vẻ.

Gia đình làm nông nghiệp, căn nhà cấp bốn xây từ hàng chục năm trước. Do kinh tế eo hẹp nên hai người con trai phải tha hương làm ăn, lập nghiệp ở xứ xa. Mẹ trước đó có đi giúp việc nhà ở Hà Nội, thời gian gần đây do đau ốm nên nghỉ, vừa đi bệnh viện điều trị về vì nghi có dấu hiệu trầm cảm.

"Bố mẹ không mâu thuẫn. Bố thỉnh thoảng uống rượu, mẹ nói vài câu trách móc rồi thôi. Mẹ tính hay lo lắng, lúc nào cũng nghĩ đến việc vun vén cho các con", anh Dũng kể.

Theo anh Dũng, khi xảy ra sự việc, tài sản trong nhà không mất, đôi bông tai bằng vàng mẹ đeo trên người vẫn còn nguyên. Do đó, anh loại trừ khả năng đây là vụ giết người cướp của.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: Đức Hùng



Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh để khởi tố vụ Giết người liên quan vụ việc này. Theo cán bộ điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi bước đầu cho thấy bà Tương tử vong dưới giếng vì ngạt nước, ông Hiền chết trong phòng ngủ vì chấn thương sọ não.

"Có nhiều hướng điều tra. Đầu tiên là nghi vấn bà Tương tấn công chồng tử vong, sau đó tự tử. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ yếu tố bên ngoài, bởi nạn nhân có mâu thuẫn", vị cán bộ nói.

Nhà chức trách nhận định đây là vụ án phức tạp. Thời điểm cơ quan điều tra tiếp cận thì hiện trường thì đã xáo trộn nhiều. Người nhà đưa xác bà Tương từ dưới giếng lên rồi mới báo chính quyền. Ngoài ra trời mưa, dân làng đến đông khiến các dấu vết không còn nguyên vẹn.

"Hiện trường mở, rất rộng, kéo dài cả gian chính và bếp của căn nhà cấp bốn. Hôm đó ngôi nhà đều mở cửa trong và ngoài, đó là điểm chung của các gia đình vùng quê. Do vậy có nhiều hướng nhận định", đại diện cơ quan điều tra cho hay.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress