Nhiều nhà dân bị sạt lở trong đêm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Sáng 6/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, Đồn Biên phòng Ga Ry vừa hỗ trợ 2 hộ dân tại thôn Arooi, xã biên giới Hùng Sơn khắc phục hậu quả do sạt lở đất.

Hiện trường khu vực sạt lở đất.

... Lực lượng Bộ đội Biên phòng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất khắc phục hậu quả.





Khoảng 1h ngày 5/9, do mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất, kéo theo 2 ngôi nhà bếp, 2 nhà vệ sinh của hộ ông Bríu Mơ và Bríu Mê (trú thôn Arooi, xã Hùng Sơn) bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều vật dụng sinh hoạt, vật nuôi bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ga Ry đã đến động viên, thăm hỏi, tặng 2 suất quà trị giá 3 triệu đồng; đồng thời cử 20 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.



Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn