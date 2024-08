Nhiều dòng họ kí cam kết “Không lái xe sau khi sử dụng bia, rượu”

Để việc tổ chức rằm tháng 7 đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông nảy sinh từ việc sử dụng bia rượu, cũng như thực hiện nghiêm quy định không lái xe sau khi đã uống rượu, bia, Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an xã phường đến từng nhà thờ họ, gặp các trưởng tộc, trưởng họ để tuyên truyền, khuyến cáo, nhắc nhở chấp hành.

Đại diện các dòng họ kí cam kết nhắc nhở bản thân và con cháu không lái xe sau khi đã sử dụng bia, rượu.



Rằm tháng 7 âm lịch năm nay trùng vào các ngày nghỉ cuối tuần, theo truyền thống, các dòng họ, gia đình, sẽ tổ chức cúng tế và sử dụng rượu, bia. Kèm theo đó là sự gia tăng mật độ người, phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn sẽ làm tăng nguy cơ mất TTATGT, tiềm ẩn xảy xa các vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an đến từng nhà thờ họ, gặp các trưởng tộc, trưởng họ để phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo, nhắc nhở...

...



Trước tình hình đó, Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động chỉ đạo Công an các xã phường đến từng nhà thờ họ, gặp các trưởng tộc, trưởng họ để tuyên truyền, khuyến cáo, nhắc nhở; phát huy vai trò trưởng tộc, trưởng họ trong việc nhắc nhở con cháu, họ tộc chấp hành pháp luật nói chung, vấn đề sử dụng rượu bia nói riêng.

Đối với người lớn tuổi thì khuyến cáo hạn chế tối đa việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời khuyến cáo toàn dân nang cao ý thức chấp hành pháp luật để phòng ngừa TNGT.

Không lái xe khi đã sử dụng bia, rượu để bảo vệ an toàn cho tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.



Một lãnh đạo Đội CSGT TP Hà Tĩnh cho biết, để nhân dân đón ngày rằm tháng 7 ý nghĩa, an toàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng khi tham gia giao thông, Công an thành phố đã tham mưu Uỷ ban Thành phố chỉ đạo Phòng Văn hoá đẩy mạnh tuyên truyền nội dung này xuống các cấp cơ sở. Từ đó, tuyên truyền thường xuyên trên loa truyền thanh của các thôn xóm, tổ dân phố để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm túc việc đã uống bia rượu, tuyệt đối không lái xe; Đồng thời lực lượng Công an sẽ ra quân xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý