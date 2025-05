Phản ứng cực nhanh, cảnh sát cứu sống cô gái nhảy từ tầng 19

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/5, tại một tòa nhà ở Yeoksam, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa thành phố đã nhận được tin cáo về một cô gái trẻ đang đứng ở nóc tòa nhà 19 tầng vào lúc 13h35. Các nhân chứng tin rằng cô gái này có ý định tự tử nên thông báo với cảnh sát.

Ngay sau đó, sở cứu hỏa Seoul đã triển khai 19 phương tiện, 71 nhân viên và phong tỏa hiện trường, đặt một tấm đệm hơi phía dưới để phòng trường hợp cô gái rơi xuống bên dưới.

Nam cảnh sát kịp thời cứu sống cô gái.



Cảnh sát và lính cứu hỏa đã nỗ lực thuyết phục cô gái này rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng, người này vẫn không chịu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cô thậm chí còn trèo ra mép tòa nhà và tay bám vào gờ tường.

Cuối cùng, cảnh sát quyết định trèo lên nóc tòa nhà, bí mật đến sát vị trí của cô gái. Ngay lúc cô gái vừa định nhảy xuống, một sĩ quan đã nhào tới, túm được tóc và tay cô gái, trong khi người cô lơ lửng trên không.

Sự việc hiện được điều tra làm rõ.

