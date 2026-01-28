Nhân viên lễ tân m-a-s-s-a-g-e môi giới m.ạ.i d.â.m

Đạt, trú phường Thành Sen, bị khởi tố về tội Môi giới mại dâm, theo Điều 238 Bộ luật Hình sự. Các quyết định do VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố ngày 27/1.

Nghi can Đạt (góc trái) nghe kiểm sát viên đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Hùng Lê



Theo điều tra, Đạt làm lễ tân tại cơ sở massage thuộc khách sạn trên đường Hà Huy Tập, xã Cẩm Bình, trước đây thuộc TP Hà Tĩnh. Quá trình làm việc, nếu khách có nhu cầu "vui vẻ", Đạt sẽ giới thiệu nữ nhân viên bán dâm tại khách sạn.

...

Giá cả giữa khách và nhân viên tự thỏa thuận, còn Đạt hưởng 100.000-200.000 đồng mỗi lượt môi giới.

Tối 17/1, cảnh sát đột kích hai phòng của khách sạn, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của những người liên quan, Đạt bị bắt.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress