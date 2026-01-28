Nhân thân xấu của nữ giúp việc đ.á.n.h cụ bà 82 tuổi

Trước những sai phạm, Bắc, 47 tuổi, quê xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra tội Hành hạ người khác.

Bắc khai gia đình nghèo nên không được học hành đầy đủ; sau ly hôn đã nhờ người thân nuôi con gái để đi làm thuê. Năm 2017, khi làm giúp việc ở Hà Nội, Bắc đã trộm cắp tài sản của gia chủ sau đó bị TAND quận Long Biên cũ tuyên 6 tháng tù treo, thử thách 6 tháng.

Trương Thị Bắc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp



Giữa tháng 11/2025, Bắc được thuê chăm sóc cụ bà 82 tuổi bị tai biến, sức khỏe yếu, phải điều trị tại bệnh viện. Khi cụ bà xuất viện, Bắc vẫn tiếp tục công việc tại nhà riêng gia chủ tại ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng.

Theo thỏa thuận, chị ta làm giúp việc toàn thời gian, phụ trách tắm rửa, nấu ăn, vệ sinh cá nhân, cho bà cụ bà ăn uống. Gia đình trả lương 11 triệu đồng một tháng, có lương tháng thứ 13, nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày và hỗ trợ thêm 600.000 đồng một tháng tiền ăn sáng.

Bắc khai không mâu thuẫn gì với gia chủ nhưng có quát mắng, đánh bà cụ khi "không phối hợp làm theo yêu cầu". Nếu cụ chối ăn, chị ta sẽ quát lớn, bắt phải ăn.

Ngày 6, 8 và 9/1, Bắc tát vào mặt, trán, bóp cổ, vặn đầu, kéo lê nạn nhân từ chỗ này sang chỗ khác.

...

Trước các hành vi này, tại cơ quan điều tra, Bắc bày tỏ ân hận, mong được xem xét khoan hồng.

Hình ảnh nữ giúp việc đánh cụ bà bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video



Vụ án được phát hiện khi ngày 10/1, con cụ bà thấy mẹ sức khỏe yếu hơn, trên trán có nhiều cục sưng, vùng mắt bầm tím. Khi được hỏi, Bắc nói "bà bị ngã".

Không tin lời nữ giúp việc, gia đình kiểm tra camera thấy trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, Bắc thường đánh, hành hạ mẹ mình.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an Hà Nội đã làm việc với những người liên quan và đưa cụ bà đi giám định thương tích.

