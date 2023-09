Nhà chứa rơm bốc cháy dữ dội, chủ nhà thoát chết trong đêm

Sau 20 phút đám cháy đã được chức lượng chức năng khống chế.



Trước đó, khoảng gần 20h ngày 20/9, người dân thôn Ngọc Lâm (xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ nhà kho chứa rơm và nuôi gia súc của gia đình chị Chu Thị Sáng (SN 1990).

Phát hiện đám cháy, người dân tri hô để các thành viên trong gia đình thoát ra ngoài và báo đến cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hà Tĩnh huy động xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đội PCCC và CNCH khu vực Hồng Lĩnh đến hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn.

Thời điểm này, đám cháy đã bao trùm nhà chứa thức ăn gia súc và bắt đầu cháy lan sang các nhà ở xung quanh.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp dập lửa.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân dập lửa.



Đến 20h30 đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ nhà chứa rơm bị thiêu rụi nhưng lửa không lan sang 3 nhà dân liền kề.

Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phương Hồ



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại