Nhà chỉ huy trưởng Quân sự xã Trà Leng bị vùi lấp lúc rạng sáng

Sạt lở đất đá vùi lấp căn nhà của anh Hồ Văn Linh

Theo người dân địa phương, khoảng 4 giờ sáng, họ nghe tiếng nổ lớn như sấm vang, mặt đất rung chuyển. Khi chạy ra ngoài, ai nấy đều bàng hoàng khi phát hiện hai căn nhà của anh Hồ Văn Linh và ông Hồ Văn Lên đã bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Rất may, trước đó chính quyền xã Trà Leng nhận thấy nguy cơ, đã chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nên không có thiệt hại về người.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, nhiều ngày nay, anh Hồ Văn Linh là thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã, đã chỉ đạo và tham gia cùng lực lượng dân quân ngày đêm giúp dân phòng chống bão và mưa lớn, thậm chí không có thời gian lo cho căn nhà của mình.

"Anh Linh là người rất nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn đi đầu trong mọi nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Dù hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ, nhưng nhiều ngày nay anh vẫn cùng anh em dân quân túc trực xuyên đêm, băng rừng nhiều giờ đồng hồ vào Trà Leng 2 (xã Trà Leng cũ) để nắm thông tin hơn 600 hộ dân bị cô lập do mưa lớn, chiếc điện thoại để liên lạc cũng bị hỏng do mưa", ông Nghĩa cho biết.

Giữa lúc người dân Trà Leng đang được anh Linh và đồng đội giúp đỡ, ngôi nhà của chính anh lại bị thiên tai cướp mất. Hình ảnh người chỉ huy trẻ đứng lặng giữa đống đổ nát - nơi từng là mái ấm của gia đình, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chính quyền xã Trà Leng nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu để giúp anh Linh và các hộ bị nạn sớm vượt qua khó khăn. Anh Linh hiện vẫn tiếp tục cùng với chính quyền địa phương nỗ lực hỗ trợ nhân dân chống chọi với thiên tai.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn