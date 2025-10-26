Người từng chuyển tiền vào tài khoản 0568294900 ngân hàng V/I/E/T/B/A/N/K khẩn trương đến công an trình báo

Ngày 24/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 16/9, đối tượng Trần Thế Khoa (SN 1996, trú tại: xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) sử dụng tài khoản Zalo có tên"Hoàng An Mobile" được đăng kí từ số điện thoại 0823511704 liên lạc với anh H.Đ.Q và giới thiệu bản thân là đại lý bán pháo hoa quốc phòng ở thành phố Hà Nội, có khả năng chuyển hàng về cho khách có nhu cầu tại Hà Tĩnh. Khi anh H.Đ.Q hỏi mua 10 thùng giàn phun viên 2025 thì Khoa báo giá là 104.400.000đ (giá rẻ hơn trên thị trường bán) nên anh Q đồng ý mua.

Trần Thế Khoa

Sau khi con mồi cắn câu, Khoa yêu cầu anh H.Đ.Q gửi vị trí, y lên mạng tìm thấy cửa hàng số bán Pháo hoa Quốc phòng số 15 Hà Tĩnh của anh N.B.N (SN 1981, trú tại: xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) gần vị trí của anh H.Đ.Q nên Khoa điện thoại hỏi anh N.B.N giả vờ hỏi mua 10 thùng pháo hoa quốc phòng loại giàn phun viên sản xuất năm 2025 thì được anh N.B.N đồng ý bán.

Khoa đã nói dối rằng bản thân là người gốc Kỳ Anh hiện đi làm ăn xa và sẽ nhờ người nhà đến lấy, sau khi nhận được hàng thì Khoa sẽ thanh toán tiền. Ngay sau đó, Khoa đã gọi điện cho H.Đ.Q đến cửa hàng pháo hoa số 15 ở xã Kỳ Khang để lấy pháo rồi yêu cầu H.Đ.Q chuyển số tiền 104.400.000 đồng vào số tài khoản "0568294900" ngân hàng VIETBANK mang tên "Hoan Trong An".

...

Sau khi nhận được tiền Khoa liền tắt máy và khóa Zalo nhằm cắt đứt liên lạc với anh Q và anh N. Số tiền chiếm đoạt được, Khoa sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo của công dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Trần Thế Khoa (Lúc này đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn Hà Nội), khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua đấu tranh ban đầu, xác định được với phương thức, thủ đoạn như trên đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 30 nạn nhân trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng xác minh Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo để các công dân là nạn nhân của đối tượng và vụ án trên liên hệ đồng chí Đại uý Trần Viết Phúc – Điều tra viên thụ lý vụ án (SĐT: 0819480888) để được giải quyết.

Theo CTTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn