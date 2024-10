Người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Ngày 17-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm của Phòng vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Hoàng Thị Phương Trang (41 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Hoàng Thị Phương Trang. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan chức năng, tháng 9-2013, Trang bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do khi đó đang nuôi con nhỏ, Trang được cho tại ngoại. Tuy nhiên, đến năm 2016, Trang bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Công an Hà Nội ra quyết định truy nã.

...

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định Trang liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành, làm nhiều công việc khác nhau để che giấu thân phận. Trang từng có thời gian sinh sống tại Đắk Lắk rồi về TP HCM kinh doanh bất động sản.

Được một thời gian ngắn, nghe lời dụ dỗ, Trang vượt biên trái phép sang Campuchia, làm việc trong những sòng bạc, cơ sở massage. Thời gian trên, Trang sử dụng tên giả là Thùy hoặc Linh, đồng thời, phẫu thuật thẩm mỹ lại khuôn mặt. Khi quay lại Việt Nam, Trang bị lực lượng chức năng theo dõi, phát hiện lẩn trốn tại Nghệ An, làm nhân viên massage tại một khách sạn.

Ngày 13-10, Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm Công an Hà Nội đột kích vào căn phòng trọ ở phường Hưng Phúc, TP Vinh (tỉnh Nghệ An), bắt giữ Hoàng Thị Phương Trang. Sau đó Trang được Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động