Cựu kế toán trưởng công an quận chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng, trốn truy nã 27 năm

Bốn người giúp sức được tạm đình chỉ điều tra do hết thời hiệu truy cứu hình sự Quá trình điều tra, các bị can Lực, Liên, Nguyễn Văn Dũng đã nộp hết số tiền hưởng lợi là hơn 6,5 triệu đồng. Còn lại số tiền hơn 836 triệu đồng, bị can Phạm Tiến Dũng chiếm đoạt của Công an quận Ba Đình đến nay chưa khắc phục. Do Phạm Tiến Dũng bỏ trốn nên bốn bị can Lực, Liên, Diện, Nguyễn Văn Dũng đã được cơ quan tố tụng tạm đình chỉ điều tra bị can ở nội dung có liên quan đến Dũng. Đến nay, do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên bốn bị can này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.