Người mẹ mất tích bí ẩn khi đưa con xuống bệnh viện

Cụ thể, ngày 30/7, Công an xã Yên Phong (Yên Định, Thanh Hoá) nhận được báo cáo của anh Nguyễn Văn Tuấn - SN 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Phong, xã Yên Phong, có vợ là: Trịnh Thị Huệ; sinh năm 1987 đang mất liên lạc.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nơi chị Huệ mất liên lạc



Theo gia đình cung cấp, chị Trịnh Thị Huệ bỏ đi từ 21 giờ ngày 28/7 đến nay chưa về nhà. Nơi trước khi bỏ đi: Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa.

Đặc điểm nhận dạng: Cao khoảng 1m62, nặng khoảng 54 kg, tóc dài ngang vai màu vàng đen. Khi đi chị Huệ mặc bộ quần áo màu hồng, hoa văn màu xám, quần lửng, áo phông.

Công an xã Yên Phong thông báo đến Công an huyện Yên Định, Công an các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện được biết nếu phát hiện chị Huệ ở đầu xin liên hệ với người nhà là anh Nguyễn Văn Tuấn (SĐT 0977897196) hoặc anh Đức Lưu Minh Hoàng – Trưởng Công an xã Yên Phong (SĐT 0972150589).

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công Lý