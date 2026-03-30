Người đẹp Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 đã diễn ra tại TPHCM, quy tụ dàn người đẹp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trải qua phần thi trang phục dạ hội, Top 6 thí sinh xuất sắc nhất được gọi tên. Theo thể lệ của mùa thi năm nay, Top 5 sẽ được BGK lựa chọn, và thí sinh cuối cùng là người giành được giải Người đẹp được yêu thích nhất (thông qua cổng bình chọn).

Top 6 Miss World Vietnam 2025 chung cuộc đó là: Lê Ngọc Như Quỳnh, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Đỗ Thuỳ Linh (Người đẹp được yêu thích nhất).

Các thí sinh khi vừa được gọi tên sẽ ngay lập tức thi ứng xử. Nhận được những câu hỏi liên quan đến môi trường, hòa bình hay những quan điểm cá nhân xoay quanh những câu chuyện của đất nước, của những hoàn cảnh thiếu may mắn.

Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025.



Vượt qua 47 người đẹp, Phan Phương Oanh đã xuất sắc giành chiếc vương miện danh giá tại Miss World Vietnam 2025.

Các danh hiệu á hậu 1, á hậu 2 lần lượt thuộc về Lê Phương Khánh Như và Trương Tâm Như.

Phương Oanh không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu nhan sắc. Người đẹp sinh năm 2023 được đánh giá giữ phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.

Cô liên tục ghi tên ở nhiều phần thi phụ như Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5) và Người đẹp Du lịch (top 10).

Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, người đẹp tới từ Hà Nội từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.

Cô sở hữu chiều cao khoảng 1m73, vóc dáng cân đối cùng gương mặt sắc nét, đường nét hài hòa. Điểm khiến Phương Oanh nổi bật không nằm ở vẻ đẹp quá rực rỡ mà ở khí chất nhẹ nhàng, tự tin.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Phương Oanh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3.

Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0.

