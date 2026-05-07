Hoa hậu Việt Nam vừa bí mật sinh con cho Chủ tịch

Sau nhiều tháng liên tục để lộ loạt “hint” mang thai, Đỗ Mỹ Linh đang trở thành tâm điểm bàn luận khi cư dân mạng đồng loạt cho rằng nàng hậu đã chính thức sinh em bé thứ 2.

Nguồn cơn xuất phát từ việc Đỗ Mỹ Linh bất ngờ vắng mặt tại sự kiện quan trọng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dù trước đó cô thường xuyên đồng hành trong vai trò Hoa hậu Việt Nam 2016. Không chỉ vậy, thời gian gần đây nàng hậu gần như "ở ẩn" trên mạng xã hội, không cập nhật hình ảnh mới hay xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vắng mặt trong sự kiện Hoa hậu Việt Nam mới đây

Trước đó ít ngày, Đỗ Mỹ Linh còn bị bắt gặp khi cùng chồng là Đỗ Vinh Quang đưa con gái đi chơi. Trong loạt ảnh đời thường được lan truyền trên mạng xã hội, nàng hậu diện đồ rộng nhưng vẫn để lộ vòng 2 lớn thấy rõ. Nhiều netizen nhận xét bụng của Đỗ Mỹ Linh ở thời điểm này đã ở giai đoạn cuối thai kỳ. Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn đào lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh trò chuyện cùng người thân, trong đó cô vô tình để lộ chuyện bàn bạc về việc sinh nở và chăm em bé.

Tổng hợp loạt dấu hiệu từ việc hạn chế xuất hiện, ngưng hoạt động mạng xã hội, lộ bụng bầu lớn cho đến những chi tiết liên quan chuyện sinh nở, nhiều người cho rằng Đỗ Mỹ Linh đã "mẹ tròn con vuông". Theo nguồn tin của chúng tôi, Đỗ Mỹ Linh đã sinh con thứ 2 cách đây ít ngày. Có lẽ nàng hậu và gia đình sẽ chia sẻ thông tin này vào thời điểm thích hợp.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ bụng bầu khi bị "team qua đường" bắt gặp đưa con gái đi chơi cách đây ít ngày

Loạt dấu hiệu Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2

...

Từ sau khi Đỗ Mỹ Linh lui về làm dâu nhà chồng doanh nhân, cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện showbiz. Hoa hậu Việt Nam 2018 dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và con gái. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn giữ hình ảnh thanh lịch, chỉn chu đúng chuẩn “Hoa hậu quốc dân”. Chồng của cô là Đỗ Vinh Quang - con út trong gia đình “bầu Hiển”, từng du học tại Anh trước khi về nước tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2020, anh đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành một trong những chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống viên mãn bên chồng Chủ tịch

Gần đây, cư dân mạng liên tục “soi” ra loạt dấu hiệu cho thấy Đỗ Mỹ Linh có thể đang mang thai lần hai. Dễ thấy nhất là việc nàng hậu ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng, hiếm khi góp mặt tại các sự kiện hay hoạt động của gia đình chồng. Gần nhất, dù tham dự tiệc sinh nhật mẹ chồng, cô cũng không đăng tải bất kỳ hình ảnh cá nhân nào. Không chỉ vậy, trong những lần lộ diện hiếm hoi, Đỗ Mỹ Linh thường chọn trang phục rộng rãi hoặc góc chụp cận mặt để khéo léo che vòng hai. Nhiều người nhận xét những biểu hiện này khá giống với thời điểm cô mang thai con đầu lòng, khi đó người đẹp cũng giữ kín thông tin cho đến sát ngày sinh mới công bố tin vui.

Mới đây nhất, Đỗ Mỹ Linh đăng clip con gái ngoan ngoãn ngồi ăn, bên cạnh những lời khen động viên nhóc tỳ thì cô còn nói: "Ti ơi Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy". Cư dân mạng cho rằng "em Happy" trong câu nói của Đỗ Mỹ Linh chính là em bé sắp chào đời. Không chỉ thế, trong cuộc trò chuyện của gia đình Đỗ Mỹ Linh còn có nhiều thông tin liên quan đến việc sinh em bé của "mẹ Linh".

Gần đây, Đỗ Mỹ Linh hạn chế lộ diện vì có tin vui lần 2

Ảnh: FBNV

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới