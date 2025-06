Người đàn ông bị 2 kẻ lạ mặt xông vào nhà h.à.n.h h.u.n.g trong đêm

Người đàn ông bị 2 kẻ lạ mặt xông vào nhà tấn công liên tục. (Ảnh cắt từ clip)



Sáng 4/6, cộng đồng mạng tại Hà Tĩnh xôn xao trước video ghi lại cảnh một người đàn ông bị hai người lạ mặt xông vào tận nhà hành hung.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h28 ngày 3/6 ngay tại sân nhà nạn nhân. Trong video dài gần 1 phút, một người đàn ông ghì chặt nạn nhân để người còn lại liên tục đấm, đá vào vùng mặt nạn nhân.

Video do camera nhà nạn nhân ghi lại cảnh 2 người lạ mặt xông vào nhà đánh người.

Cư dân mạng đã chia sẻ video và bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm người này. Theo thông tin được chia sẻ, một người tham gia hành hung nạn nhân là giám đốc doanh nghiệp.

Qua xác minh từ gia đình nạn nhân, người bị hành hung là anh T.V.H. (trú xã Tân Lâm Hương, TP Hà Tĩnh).

Anh H. từng làm cơ khí cho công ty bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh. Do công ty chậm thanh toán tiền công hơn 10 triệu đồng, anh H. nhiều lần nhắn tin đòi nợ.

Tuy nhiên, thay vì được giải quyết, anh H. bất ngờ bị nhóm người, trong đó có vị giám đốc, kéo đến nhà riêng để đánh đập.

Anh H. bị chấn thương nặng đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.



“Hiện anh H. vẫn đang trong tình trạng choáng, được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Sáng nay, các bác sĩ tiếp tục cho anh chụp chiếu để kiểm tra tổn thương”, người thân của anh H. cho biết.

Trả lời phóng viên Báo GD&TĐ, lãnh đạo Công an xã Tân Lâm Hương xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc từ mạng xã hội và đang tiến hành xác minh.

Người mặc áo trắng tham gia đánh nạn nhân được cho là giám đốc một công ty bất động sản ở Hà Tĩnh.



“Hiện chúng tôi đang làm việc với gia đình bị hại để nắm thông tin ban đầu. Khi có dữ liệu cụ thể, cơ quan chức năng sẽ triệu tập những người liên quan để làm rõ”, đại diện Công an xã Tân Lâm Hương thông tin.

