Người dân bất an về dòng nước đen kịt chảy ra từ Nhà máy xử lý rác Phú Hà

2 ngày qua, nhiều người dân ở xã Kỳ Tân đã liên tiếp chia sẻ các đoạn video, phát trực tiếp trên mạng xã hội hình ảnh dòng nước có màu nâu đen chảy ra con suối Vùng Ràn đoạn đi qua thôn Nam Xuân Sơn (cũ) nay là thôn Tấn Sơn của xã Kỳ Tân.

Hình ảnh dòng nước màu đen kịt được người dân ghi lại vào ngày 28/5. (Ảnh cắt từ clip)



Người dân ghi nhận được hình ảnh dòng suối Vùng Ràn xuất hiện màu nước đen bất thường từ trưa và chiều ngày hôm qua (28/5). Đến rạng sáng nay (29/5) người dân tiếp tục ghi nhận và phát trực tiếp lên mạng xã hội việc có một dòng nước màu đen kịt chảy ra con suối này. Dòng nước có màu đen này được cho là bắt nguồn từ Nhà máy xử lý rác Phú Hà.

Người dân phản ánh dòng nước đen kịt chảy ra từ Nhà máy xử lý rác Phú Hà

“Khoảng 3 ngày hôm nay họ xả liên tục. Nước có màu đen chảy từ nhà máy rác ra thẳng con suối Vùng Ràn. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ”, một người dân xã Kỳ Tân chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Trần Công An, Chủ tịch UBND Kỳ Tân cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc địa phương đã báo cáo với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện.

“Tối hôm qua thấy bà con phản ánh, chúng tôi đã có báo cáo với Phòng Nông nghiệp và Môi trường. Và sáng nay, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an để vào kiểm tra, xác minh sự việc. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin lại”, vị này cho biết.

Đến rạng sáng ngày 29/5 người dân tiếp tục ghi lại hình ảnh dòng nước trên con suối Vùng Ràn xuất hiện màu đen kịt. (Ảnh cắt từ clip)



Cũng liên quan đến sự việc này, đại diện Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà thừa nhận dòng nước màu đen chảy ra suối là từ nhà máy xử lý rác của đơn vị.

“Vừa qua có một lò bị cháy. Lò này là lò xử lý rác sinh hoạt, quá trình cháy sinh ra muội than. Bên đơn vị thì đang gặp trục trặc với đơn vị bảo hiểm. Phần lò đốt đã khắc phục xong và khởi động trở lại, còn phần mái nhà xưởng chứa rác để đốt, bên đơn vị bảo hiểm chưa đền bù cho nên khi mưa là mất kiểm soát. Nước chảy ra đó là nước có lẫn theo muội than đợt vừa rồi bị cháy. Hiện nay chúng tôi đã khắc phục xong. Lượng mưa lớn quá, chúng tôi cũng đã dùng xe hút, dùng bơm. Có đợt đang bơm thì máy bị hỏng nên có lẫn ra ngoài và người dân quay lại”, vị này cho biết.

Phía đại diện Nhà máy xử lý rác Phú Hà cũng cho biết thêm, trong sáng nay, đoàn cơ quan chức năng đang vào làm việc với nhà máy liên quan đến sự việc trên.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Tác giả: Xuân Sinh - Nguyễn Tú

