Ngọc Thẩm Jewelry kinh doanh ra sao trước khi vi phạm phòng chống rửa tiền?

Thực hiện quyết định của Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm (Ngọc Thẩm Jewelry) trong thời gian từ ngày 16/9/2025 đến ngày 1/10/2025.

Ngọc Thẩm Jewelry phát sinh các vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.

Không báo cáo hơn 1.600 giao dịch có giá trị lớn

Kết quả thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện Ngọc Thẩm Jewelry phát sinh các vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền.

Cụ thể, Ngọc Thẩm Jewelry đã ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ; không thu thập/thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết một số khách hàng; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

Ngọc Thẩm Jewelry cũng không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền; chưa thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.

Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trên theo cơ quan thanh tra là do Ngọc Thẩm Jewelry chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

"Trách nhiệm thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc và cán bộ phụ trách công tác phòng chống rửa tiền của công ty", kết luận thanh tra nêu.

Ngoài ra, Ngọc Thẩm Jewelry cũng còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn rủi ro như nội dung quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền chưa cụ thể về việc nhận biết thông tin khách hàng đối với khách hàng cá nhân là người ngoại quốc, về xác định chủ sở hữu hưởng lợi; một số bảng kê mua bán hàng hóa do công ty lập chưa rõ thông tin người bán; một số giao dịch theo chứng từ do công ty lập không đúng với thực tế phát sinh.

Tuy nhiên, Thanh tra Ngân hàng nhà nước cũng đánh giá các vi phạm của Ngọc Thẩm Jewelry chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Khu vực 13 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngọc Thẩm Jewelry về 4 hành vi với tổng số tiền phạt là 1.025 triệu đồng. Đến ngày 13/10/2025, công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Khu vực 13 đã gửi văn bản đề nghị Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Thuế.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước Khu vực 13 cũng yêu cầu Ngọc Thẩm Jewelry thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Thẩm Jewelry có tiềm lực ra sao?

Theo tìm hiểu, thương hiệu Ngọc Thẩm Jewelry ra đời với cửa hàng trang sức đầu tiên tại TP. Mỹ Tho (cũ) từ năm 1989. Tới năm 2002, Ngọc Thẩm Jewelry chính thức hoạt động theo mô hình công ty TNHH.

...

Năm 2019, vốn điều lệ của Ngọc Thẩm Jewelry ghi nhận ở mức 110 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn góp 108,878 tỷ đồng (tương ứng 98,98% cổ phần) và bà Nguyễn Thị Kim Loan góp 1,122 tỷ đồng (tương ứng 1,02% cổ phần còn lại).

Tháng 6/2020, Ngọc Thẩm Jewelry nâng vốn lên thành 113 tỷ đồng. Lúc này, tỷ lệ sở hữu của ông Sơn là 97,68% và bà Loan là 2,32%. Tới tháng 9/2022, số vốn được nâng lên thành 122,4 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông sáng lập không thay đổi.

Cơ cấu cổ đông của Ngọc Thẩm Jewelry.



Tháng 3/2023, Ngọc Thẩm Jewelry tiếp tục nâng vốn lên thành 165 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên thành 198,6 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Thời điểm này, ông Sơn sở hữu 98,073% cổ phần và bà Loan là 1,927% còn lại.

Theo công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào tháng 8/2025, ông Nguyễn Ngọc Sơn hiện là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Ngọc Thẩm Jewelry. Tổng số lao động đăng ký thuế của doanh nghiệp là 5 người.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Ngọc Thẩm Jewelry ghi nhận doanh thu hơn 2.511 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 20,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Ngọc Thẩm Jewelry đạt gần 500 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất. Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng mạnh trong năm 2023, trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.

Tháng 12 năm ngoái, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang (cũ) đã ban hành kết luận thanh tra thuế tại Ngọc Thẩm Jewelry và xác định công ty chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cụ thể, về thuế GTGT, năm 2022 và năm 2023, Ngọc Thẩm Jewelry xác định chưa đúng giá vốn hàng hóa dịch vụ mua vào, thực hiện chưa đúng quy định Thông tư số 219 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119. Năm 2022, 2023, Ngọc Thẩm Jewelry khai sai thuế giá trị gia tăng theo quy định Luật Quản lý thuế của Quốc Hội. Về thuế TNDN, năm 2022, 2023, Ngọc Thẩm Jewelry xác định các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 78 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96 của Bộ Tài chính. Năm 2022, 2023, công ty khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý thuế của Quốc Hội. Về thuế TNCN, năm 2022, Ngọc Thẩm Jewelry kê khai quyết toán thuế TNCN đối với khoản chi tiền lương tiền công sai thời điểm chi trả không đúng quy định tại Thông tư số 111 của Bộ Tài chính. Công ty cũng khai sai thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật Quản lý thuế của Quốc Hội. Năm 2023, công ty này kê khai quyết toán thuế TNCN đối với khoản chi tiền lương tiền công sai thời điểm chi trả không đúng quy định; khai sai thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Trước những vi phạm này, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang (cũ) yêu cầu Ngọc Thẩm Jewelry nộp số thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp số tiền 1,5 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính là 271 triệu đồng; truy thu thuế 1,2 tỷ đồng và tiền chậm nộp là gần 7 triệu đồng.

Tác giả: Đan Nhi

Nguồn tin: vietnamfinance.vn