Nghịch tử s.á.t h.ạ.i mẹ, đuổi c.h.é.m bố khi bị nhắc nhở nhiều lần

Bản án ngày 25/3 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Dụng, 34 tuổi, trú xã Phúc Trạch, phạm tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo Điều 123, 304 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Dụng hối hận, nói thời điểm gây án "cảm thấy trong người bức xúc, không làm chủ được hành vi nên gây án". Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Bị cáo Dụng tại tòa, chiều 25/3. Ảnh: Đức Hùng



HĐXX đánh giá hành vi của Dụng đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng quan hệ gia đình, cố tình tước đoạt tính mạng người khác. Tuy nhiên, bị cáo được hưởng tình tiết khoan hồng do thành khẩn khai báo, bị hại có đơn xin giảm nhẹ.

Theo cơ quan chức năng, Dụng từng có thời gian đi tù, sau khi trở về có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Thời điểm trước, trong và sau khi gây án, bị cáo bị rối loạn tâm thần do trước đây từng sử dụng ma túy.

Có mặt tại tòa, chị Trần Thị Duyên, 32 tuổi, em gái bị cáo, bật khóc, nói anh trai lúc tỉnh táo hiền lành, sống khép kín, nhưng hễ uống rượu lại thay đổi tính nết, dễ nổi nóng, nhiều lần gây gổ với người thân và hàng xóm.

"Tôi không nghĩ có ngày gia đình rơi vào bi kịch, mẹ mất, anh trai vướng vòng lao lý", chị Duyên nói.

... Chị Duyên (em gái Dụng), đại diện bị hại, khóc khi trình bày tại tòa. Ảnh: Đức Hùng



Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 25/6/2025, tại nhà riêng ở xã Phúc Trạch (trước đây thuộc huyện Hương Khê), bố mẹ Dụng là ông Trần Văn Thu, 66 tuổi và bà Võ Thị Hương, 65 tuổi, chuẩn bị bữa tối, Dụng ngồi ở bậc thềm trước nhà hút thuốc.

Được bố mẹ gọi vào ăn cơm, Dụng đáp "con ăn rồi cả nhà ăn đi" song ông Thu tiếp tục nhắc "lo vào mà ăn đi".

Nhà chức trách cáo buộc, cho rằng bố nói nhiều, Dụng bực tức, lớn tiếng phủ nhận quan hệ với đấng sinh thành, rồi tiến lại bàn ăn tát ông Thu.

Khi vợ chồng em gái can ngăn, Dụng vào bếp lấy dao, quay ra đuổi theo bố. Ông Thu bỏ chạy ra cổng, Dụng truy đuổi khoảng 100 m nhưng không kịp, quay về.

Trở lại nhà, thấy bà Hương đang dọn cơm trong bếp, Dụng cầm dao tấn công khiến mẹ gục xuống nền nhà, tử vong.

