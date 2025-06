Nghịch tử giết mẹ, đâm bố trọng thương

Hiện trường vụ án mạng.

Nguyên nhân ban đầu được phía cơ quan công an nhận định là do Cường đi uống rượu về muộn, bị bố mắng chửi, không cho ngủ nên đối tượng bực tức dùng dao đuổi chém bố. Mẹ của Cường chạy theo can ngăn thì bị Cường dùng dao đâm tử vong. Người bố cũng bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã có mặt, phối hợp với các cơ quan chức năng khống chế đối tượng. Công an cũng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và xét nghiệm nồng độ cồn, chất kích thích đối với Lê Văn Cường.

Công an xã Lưu Kiếm ngay sau đó bắt giữ Cường để làm rõ vụ án.

Tác giả: Vĩnh Quân

Nguồn tin: kinhtedothi.vn