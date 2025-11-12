Nghi phạm đ.á.n.h n.a.m s.i.n.h lớp 9 t.ử v.o.n.g b.ị b.ắ.t

Tối 12/11, VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam Phương, trú xã Cẩm Lạc, về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Phương (trái) nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Hùng Lê

Theo điều tra, Phương (học sinh lớp 11 ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn với Phát (14 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Minh Lạc, xã Cẩm Lạc, trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên).

...

Trưa 24/9, tại bờ kè thôn Yên Lạc, Phương dùng gậy gỗ đánh vào đầu Phát gây chấn thương sọ não. Nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội điều trị. Đến ngày 30/10, do vết thương quá nặng, Phát đã tử vong.

Từ đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Phương bị cảnh sát bắt.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net