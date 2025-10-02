Nghệ sĩ Nhân dân, Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

Nhạc sĩ Thế Hiển tên thật là Lại Thế Hiển, sinh ngày 8-12-1955, tại Sài Gòn, nguyên quán Nam Định. Nhạc sĩ Thế Hiển hoàn thành chương trình Trung cấp Thanh nhạc của Đoàn Nghệ thuật Bông Sen (1977 - 1980), tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sáng tác (hệ tại chức) Nhạc viện TPHCM (1995 - 1999).

Ông trưởng thành trong hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng từ năm 1975, bước vào con đường biểu diễn và sáng tác chuyên nghiệp, tham gia CLB Sáng tác trẻ của Thành Đoàn từ năm 1978, là diễn viên đơn ca Đoàn Bông Sen (1980 - 1987), tham gia nhiều chương trình âm nhạc của Hội Âm nhạc TPHCM và các đoàn nghệ thuật TPHCM.

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, với tác phẩm đầu tay Khi bong bóng bay. Năm 1983, trong một chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội chiến đấu tại biên giới phía Bắc, ông đã sáng tác ca khúc Hát về anh. Ca khúc nhanh chóng phổ biến và đem lại danh tiếng cho ông chỉ sau khi sáng tác được 2 tác phẩm.

Năm 1986, ông cùng Đoàn nghệ thuật Bông Sen đi biểu diễn phục vụ bộ đội ở mặt trận 479 (Xiêm Riệp, Campuchia) và sáng tác ca khúc Nhánh lan rừng. Bài hát chủ đề người lính được công chúng hoan nghênh và đón nhận nhiệt liệt.

Sau đó, ông liên tục có nhiều sáng tác về lực lượng Thanh niên xung phong như: Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay, Hát trên nông trường xanh, Hành khúc thanh niên tình nguyện… Bên cạnh đó, ông sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu như: Tóc em đuôi gà, Cho dù có đi nơi đâu, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa… được khán giả nhiều thế hệ yêu thích.

Năm 1987, ông rời đoàn Đoàn nghệ thuật Bông Sen và trở thành nhạc sĩ tự do. Năm 1995, theo học bậc Đại học tại chức khoa Sáng tác và Thanh nhạc Nhạc viện TPHCM, đến năm 1999, ông tốt nghiệp loại giỏi cả hai ngành thanh nhạc và sáng tác.

Nhạc sĩ Thế Hiển được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Đến năm 2023 ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Ngoài sáng tác và đào tạo ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hiển còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, là Ủy viên Ban chấp hành Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TPHCM, thường xuyên biểu diễn thiện nguyện, đến với biên giới, hải đảo.

Sự ra đi của Nghệ sĩ Nhân dân, Nhạc sĩ Thế Hiển là mất mát lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam. Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm âm nhạc phong phú, đậm chất tình, chất nhân văn, cùng hình ảnh người nghệ sĩ hết lòng vì nghệ thuật và vì công chúng.

