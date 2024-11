Nghe chó cắn, người phụ nữ ra xem thì bắt gặp cảnh đáng sợ

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, con rắn hổ mang khổng lồ dài 4m đã gây ra sự hoảng loạn khi nó trườn vào bên trong chiếc xe Toyota của một người dân ở tỉnh Trat, Thái Lan vào tối ngày 27/11.

Những người bắt rắn địa phương cho biết họ đã nhận được báo cáo lúc 7h tối. Ngay sau đó, họ đã đến hiện trường, nơi người phụ nữ sợ hãi đang đứng gần chiếc xe.

Con rắn hổ mang khổng lồ bị bắt.

Cảnh quay ghi lại cho thấy, nhóm người bắt rắn đang dựng nắp capo xe lên bằng một thanh gỗ trước khi dùng một cây gậy chuyên dụng để bắt con rắn hổ mang. Sau đó, họ kéo con bò sát hung dữ xuống đất và nhét nó vào trong một bao tải.

Chủ nhà cho biết: "Tôi nghe thấy tiếng chó sủa trong vườn. Tôi ra kiểm tra xem có chuyện gì không và thấy con rắn hổ mang đang trườn trên cỏ. Nó chui vào xe nên tôi đã gọi đội cứu hộ để được giúp đỡ".

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 7.000 người được điều trị vì rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học của Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng có 30 người tử vong, trong đó rắn hổ mang là loài gây tử vong nhiều nhất.

