Nghệ An: Vây bắt đối tượng mang theo hung khí khi đang vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Cụ thể, trước đó, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1986, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đưa ma túy vào địa bàn huyện Tân Kỳ để tiêu thụ. Theo điều tra, đối tượng thường di chuyển bằng xe ô tô trên nhiều tuyến đường và thời gian khác nhau và trên xe luôn có sẵn hung khí để chống trả khi bị bắt giữ.

Hành vi của đối tượng là rất nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn chặn thì sẽ hình thành đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, Công an huyện Tân Kỳ đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Tuấn cùng tang vật - Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận định, ngày 15/3/2023, Phạm Anh Tuấn sẽ vận chuyển ma túy đến địa bàn huyện Tân Kỳ để giao dịch. Ngay lập tức, Công an huyện Tân Kỳ huy động lực lượng, thành lập nhiều tổ công tác để giám sát mọi biến động của đối tượng, theo báo Công thương.

Theo báo VOV, đến 18h cùng ngày, các tổ công tác nhanh chóng áp sát, khống chế, bắt giữ Phạm Anh Tuấn khi đối tượng đang di chuyển trên đường liên xóm thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 6 túi ni lông, bên trong chứa 1.213 viên ma tuý tổng hợp.

Khám xét chỗ ở của Phạm Anh Tuấn, ban chuyên án tiếp tục phát hiện, thu giữ 87 viên ma tuý tổng hợp. Lực lượng Công an cũng thu giữ một ô tô, 2 điện thoại di động và 2 con dao mà đối tượng giấu trên xe.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

