Nghệ An: Hai người tử vong vì tai nạn giao thông

Video sang đường trước đầu xe tải đang đỗ, người phụ nữ bất ngờ bị xe tải gây tai nạn tử vong.

Khoảng 14 giờ chiều 9/1, trên tuyến đường Hồng Bàng, TP Vinh xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nạn nhân tử vong. Theo người dân cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn thì nạn nhân nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 37B3 xxx chạy ngược chiều với chiếc xe bồn chuyên chở bê tông tươi (chưa rõ BKS) thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông.

Sau vụ tai nạn, nạn nhân nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ngay sau đó thì lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra rõ nguyên nhân.

... Vụ tai nạn giao thông trên đường Hồng Bàng, TP Vinh khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.



Trước đó, lúc hơn 7 giờ sáng 9/1, trên tuyến quốc lộ 46A đoạn chạy qua địa phận xã Nam Thái, huyện Nam Đàn cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Camera từ nhà người dân ghi lại cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ việc, một phụ nữ (chưa rõ danh tính) trong lúc đi bộ, đẩy xe đạp sang đường ngay trước đầu xe tải (chưa rõ BKS) đang dừng đỗ thì bất ngờ chiếc xe tải di chuyển cuốn theo người phụ nữ và xe đạp vào gầm xe.

Chiếc xe tải sau khi cuốn người phụ nữ chạy được một khoảng cách khá xa thì tài xế mới phát hiện gây tai nạn. Nạn nhân vụ tai nạn được xác định tử vong tại chỗ. Vụ việc hiện đang được phía cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

