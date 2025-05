Nam sinh IT bị bắt vì đánh cắp dữ liệu của hàng triệu công dân

Trần Quang Huy tại cơ quan điều tra. (Ảnh CAHT)



Sáng 31/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quang Huy (thường trú tại TP Nam Định) về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Thời điểm bị bắt, Huy là sinh viên năm 3 - khoa CNTT của một trường đại học tại Hà Nội. Theo tài liệu cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2024, Huy tham gia diễn đàn hacker quốc tế BreachForums và kết nối với đối tượng thuê xâm nhập các hệ thống dữ liệu tại Việt Nam. Mỗi lần cung cấp dữ liệu, Huy được trả 1 triệu đồng.

Đỉnh điểm, vào đêm 25/3/2025, Huy dùng công cụ truy cập trái phép Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh (https://motcua.hatinh.gov.vn), trích xuất và lưu giữ hơn 7.200 dữ liệu cá nhân công dân. Trong chưa đầy 1 đêm, tài khoản Huy điều khiển đã truy vấn hơn 12.000 lần vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – vượt xa giới hạn được cấp cho Hà Tĩnh.

Sau 2 tháng điều tra, Công an Hà Tĩnh đã xác định được danh tính, bắt quả tang Huy tại phòng trọ ở Hà Nội. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Huy còn đột nhập trái phép vào nhiều hệ thống khác, đánh cắp hàng chục triệu dữ liệu về bảo hiểm, biển số xe, tiêm chủng, thuê bao điện thoại…

Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại