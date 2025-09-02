Mỹ Tâm gây "bão mạng" dịp đại lễ A80

Mỹ Tâm “bùng nổ” đêm nhạc lịch sử mừng lễ Quốc khánh

Ca sĩ Mỹ Tâm với màn trình diễn và hình ảnh "gây bão mạng"

Mỹ Tâm trở thành từ khóa được tìm kiếm sau khi tham gia biểu diễn tại Đêm nhạc 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chủ trì, diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tối 1-9.

Góp mặt trong phần ba của chương trình về Việt Nam thời kỳ mới, Mỹ Tâm khiến không khí sân vận động Mỹ Đình bùng nổ khi xuất hiện với ca khúc Khát vọng tuổi trẻ, kết hợp cùng rapper Double 2T.

Giọng ca nội lực của cô cùng bản phối mới mang đến không khí hào hùng, làm nổi bật tinh thần thanh niên trong thời kỳ dựng xây đất nước. Hàng chục nghìn khán giả vỗ tay, hát theo nữ ca sĩ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả đồng loạt khen ngợi phần biểu diễn của Mỹ Tâm. "Đẳng cấp là mãi mãi", "không ai hát live ở sân vận động vượt qua Mỹ Tâm"... là ý kiến bình luận của khán giả về màn trình diễn của ca sĩ Mỹ Tâm.

Bùng nổ cảm xúc: Mỹ Tâm và Double2T với sự kết hợp để đời!

Mỹ Tâm và Double2T song ca tại concert quốc gia đặc biệt

Khán giả khen ngợi màn kết hợp của Mỹ Tâm và Double2T khi mang đến một màu sắc mới cho ca khúc quen thuộc Khát vọng tuổi trẻ với sự pha trộn giữa pop và rap. Màn trình diễn này được đánh giá là sự giao thoa hoàn hảo giữa 2 thế hệ nghệ sĩ.

Trong khi Mỹ Tâm chinh phục người nghe bằng giọng hát nội lực, vang vọng như một lời hiệu triệu, thì Double2T lại mang đến màu sắc hiện đại với phần hát rap được viết riêng cho sân khấu này.

Sự kết hợp giữa chất giọng mạnh mẽ của Mỹ Tâm và chất rap của Double2T đã tạo ra một bản nhạc vừa hào hùng, vừa trẻ trung, đẩy không khí tại sân vận động lên cao trào. Đây được xem là một trong những điểm nhấn bùng nổ và khó quên nhất của chương trình.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Tùng Dương, Thanh Lam, Hoàng Bách, Đăng Dương, Anh Tú, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Nguyễn Hưng, nhóm OPlus... Xen lẫn các ca khúc, chương trình có nhiều hoạt cảnh tái hiện những sự kiện lịch sử lớn của dân tộc như những cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp trước Cách mạng Tháng Tám, Bác Hồ ra mắt quốc dân, đồng bào trong ngày 2-9-1945, bộ đội tiếp quản thủ đô sau chiến thắng Điện Biên Phủ, xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975...

Trước khi chương trình diễn ra, những hình ảnh Mỹ Tâm tham gia tổng duyệt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Sự xuất hiện của cô với chiếc áo thun in dòng chữ "Tâm yêu Việt Nam" và lá cờ đỏ sao vàng đã nhận được nhiều bình luận yêu thích.

Mỹ Tâm chia sẻ: "Tôi cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Được hòa mình vào không khí này không còn gì đẹp hơn". Cô bày tỏ niềm phấn khởi, tự nhận mình là "khối yêu nước" và chia sẻ rằng trong lòng cô đã dâng trào niềm xúc động và hào khí khi tham gia tổng duyệt.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người lao động