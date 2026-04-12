Mua dao chém chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa đốt nhà hàng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: THANH TUẤN

Ngày 11-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp đối với Bùi Toàn Thắng (41 tuổi, ở phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Trước đó ngày 10-4, do mâu thuẫn sau ly hôn, Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình đến chợ ở phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) mua 2 con dao với mục đích tìm giết chị Đỗ Thị Nguyệt A. (38 tuổi, ở phường Văn Phú, là vợ cũ của Thắng, đã ly hôn năm 2021) và anh Vũ Văn Q. (45 tuổi, chồng chị A.).

Khi đến nhà hàng lẩu cua sông ở phường Văn Phú - nơi vợ chồng chị A. làm việc, Thắng cầm dao lao vào chém anh Q. khiến nạn nhân bị thương ở cổ và vai.

Khi anh Q. bỏ chạy, Thắng tiếp tục tìm chị A. nhưng không thấy nên đi vào khu vực bếp giật và cắt dây 2 bình gas, sau đó dùng bật lửa đốt làm cháy nhà hàng và cháy lan sang 3 nhà dân liền kề.

Anh Q. bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

... Nhà hàng lẩu cua sông và ba nhà dân liền kề bị cháy lan - Ảnh: THANH TUẤN



Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng, người dân tổ chức chữa cháy. Đến 18h15 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra và bắt giữ Thắng khi đang ở trên một quả đồi gần nơi xảy ra vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bùi Toàn Thắng tại cơ quan công an - Ảnh: CACC







Tác giả: P.THẢO - THANH TUẤN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ