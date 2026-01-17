Một hình ảnh rất khác của “Những chiến binh Sao Vàng”

Thì nay đã hoàn toàn khác tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, đây là sự thay đổi mang tính nền tảng, dù phải thi đấu liên tục từ SEA Games 33 với trận đầu tiên gặp Lào ngày 3-12-2025 đến trận tứ kết gặp UAE ở giải U23 châu Á 2026 vào đêm qua 16-1-2026, các tuyển thủ Việt Nam đã phải thi đấu 8 trận trong 44 ngày, phải di chuyển liên tục trên các sân cỏ của Thái Lan, Việt Nam, Saudi Arabia.

Vậy mà, ở trận thứ tám trước U23 UAE, dù phải thi đấu thêm hai hiệp phụ sau khi hai đội hòa 2-2 ở hai hiệp đấu chính thức, đội U23 Việt Nam vẫn không xuống sức và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Dám đá để thắng, không chờ may rủi

Trên sân Prince Abdullah Al-Faisal (Saudi Arabia), toàn đội Việt Nam chơi một trận đấu có cường độ cao hiếm thấy. Suốt 120 phút, các cầu thủ U23 Việt Nam di chuyển liên tục, tranh chấp quyết liệt, giữ được nhịp độ thi đấu ổn định và gần như không bộc lộ dấu hiệu suy giảm thể lực - điều từng là "điểm yếu cố hữu" của bóng đá Đông Nam Á.

U23 Việt Nam di chuyển liên tục, tranh chấp quyết liệt, giữ được nhịp độ thi đấu ổn định...

Sự khác biệt rõ nhất khi trận đấu bước sang hiệp phụ - khoảng thời gian luôn được xem là "tử địa" với các đội bóng trong khu vực. Trong khi UAE dần chậm lại, U23 Việt Nam vẫn giữ được khả năng chơi áp sát, quyết liệt đồng thời tổ chức và chuyển trạng thái vừa nhanh, vừa mạch lạc, vừa hợp lý.

Một chi tiết mang tính bước ngoặt về tư duy: ở thời điểm giữa hiệp hai, khi tỷ số là 2-2, U23 Việt Nam không co cụm phòng ngự để chờ loạt luân lưu - lựa chọn quen thuộc trong quá khứ - mà chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối phương.

Lối chơi cùng tư duy này phản ánh sự tự tin mới, bản lĩnh mới cùng niềm tin vào bản thân, vào năng lực thực sự của đội bóng.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao sáng của tập thể U23 Việt Nam rực rỡ - tác giả một bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và một đường chuyền thành bàn cho Lê Phát mở tỷ số 1-0 đã chia sẻ sau trận đấu: "Khi đội ghi bàn rồi lại bị gỡ hòa hai lần, tôi chỉ nhắc anh em phải bình tĩnh, kiểm soát tâm lý, kiểm soát bóng và tạo sức ép trở lại. Bàn thắng thứ ba đến là hoàn toàn xứng đáng".

Câu phát biểu của thủ quân Khuất Văn Khang - động lực của chúng tôi chính là màu cờ bên ngực trái - là quá đủ để hiểu vì sao sức mạnh, tinh thần, ý chí, bản lĩnh - tất cả những vũ khí của đội U23 Việt Nam gần như được nhân đôi.

Chiến thắng mang tính lịch sử

Bàn thắng rất đẹp của hậu vệ Phạm Minh Phúc sau pha dàn xếp cùng kỹ thuật cá nhân khéo léo trong không gian hẹp của nhóm cầu thủ Việt Nam ở hiệp phụ đã ấn định chiến thắng 3-2, giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên đánh bại UAE ở cấp độ U23 sau 8 lần chỉ hòa và thua trước đó.

Một hình ảnh rất khác của “Những chiến binh Sao Vàng”

Trận thắng này đã giúp cho U23 Việt Nam lần thứ hai vào bán kết U23 châu Á và là đội Đông Nam Á đầu tiên hai lần vượt qua tứ kết giải đấu, đồng thời là đội duy nhất tại VCK U23 châu Á 2026 thắng 4 trận liên tiếp mà không cần phân định bằng luân lưu.

Theo thống kê từ AFC: tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Việt Nam là 47,9% - U23 UAE 52,1% tuy nhiên ở hiệp một có thời điểm Việt Nam cầm bóng tới 56%; Việt Nam có 14 cú sút (5 trúng đích, 3 bàn thắng) so với UAE 13 cú (chỉ 2 trúng đích, 2 bàn thắng). Khả năng phòng ngự, tranh chấp bóng đội U23 Việt Nam có 41 lần giải phá bóng giải vây còn UAE là 27 và U23 Việt Nam có 23 lần chuồi phá bóng cắt pha tấn công của đối phương với tỷ lệ thành công 65,2%.

Để U23 UAE ghi hai bàn từ những pha đánh đầu, hàng phòng ngự Việt Nam đã điều chỉnh và tổ chức lại để khóa chặt các đợt tấn công được kết thúc bằng những đường chuyền bóng vào cấm địa từ hai cánh của UAE, từ đây lối chơi của U23 UAE không chỉ bị khóa chặt mà còn hoàn toàn bế tắc.

Kỷ lục 15 trận thắngcủa HLV Kim Sang-sik

Chiến thắng trước U23 UAE cũng nối dài chuỗi 15 trận toàn thắng liên tiếp của lứa U23 Việt Nam hiện tại, bắt đầu từ: Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (toàn thắng 4 trận); Vòng loại U23 châu Á 2026 (thắng 3 trận), Huy chương vàng SEA Games 33 (4 trận thắng); Toàn thắng vòng bảng U23 châu Á 2026 trước Jordan, Kyrgyzstan, chủ nhà Saudi Arabia và tứ kết trước UAE (thắng 4 trận). Một chuỗi thành tích cho thấy sự ổn định hiếm có ở cấp độ trẻ.

U23 Việt Nam hiện nay không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự và chờ thời cơ...

Trong cuộc họp báo sau trận thắng U23 UAE, HLV Kim Sang-sik đã khẳng định: "Màn trình diễn của U23 Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu Á".

Ngay như truyền thông UAE cũng thừa nhận: "Thật khó tin với thể lực, tinh thần và lối chơi mà U23 Việt Nam duy trì, đặc biệt trong hiệp phụ. Đây chính là sự khác biệt tạo nên chiến thắng."

Một U23 Việt Nam hiện nay đã rất khác, không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự và chờ thời cơ, U23 Việt Nam tại giải đấu này cho thấy: Thể lực được chuẩn bị bài bản; Tư duy thi đấu chủ động; Bản lĩnh kiểm soát trận đấu trong những thời khắc then chốt.

Cho đến lúc này, đội U23 Việt Nam không chỉ vào bán kết U23 châu Á 2026, mà trên hết với những gì thể hiện xuyên suốt giải, "Những chiến binh sao vàng" không còn là hiện tượng, thay vào đó họ đang bước đi bằng năng lực thật và có quyền mơ xa hơn.

Tác giả: Hoàng Tú

Nguồn tin: Báo Người Lao động