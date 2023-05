Ngày 27/5, UBND xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh về thông tin bé gái 4 tuổi thiệt mạng trên địa bàn xã.

Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông ở Quảng Ngãi nghi treo cổ con gái 4 tuổi khiến nạn nhân thiệt mạng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, Công an xã Ba Vì tiếp nhận nguồn tin báo từ Trạm Y tế xã Ba Vì về trường hợp cháu Đ.T.T.V. (4 tuổi, trú thôn Nước Ui, xã Ba Vì) tử vong ngoại viện.

Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn vợ chồng nên Đinh Văn Thôi (45 tuổi, trú thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà) - cha cháu V, đã treo cổ cháu.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu V. đến Trạm Y tế xã để cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Theo Công an xã Ba Vì, sau khi xảy ra sự việc, ông Thôi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an xã Ba Vì đã báo cáo Công an huyện Ba Tơ chỉ đạo các lực lượng phối hợp truy tìm ông Thôi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

