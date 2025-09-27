Mâu thuẫn tình ái, dùng dao đâm chết vợ và 2 người đàn ông trong đêm

Đêm 26-9, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi sát hại 3 người.

Vũ Phương Nhung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 26-9 tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm anh N.V.N. (SN 1988, trú xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995, trú khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ; là vợ của Nhung).

Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đi xuống chỗ ở của anh N.T.Đ. (SN 1985, trú Xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nơi tạm trú Khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. Hậu quả, anh Đ. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

... Hiện trường nơi Nhung sát hại vợ và anh N.. Ảnh: Công an cung cấp



Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp tới hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trọng án nêu trên.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

