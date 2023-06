Mẫu ô tô Suzuki Tour H1 có giá từ 389 triệu, sở hữu an toàn tiêu chuẩn và tiết kiệm nhiên liệu

Suzuki vừa ra mắt mẫu ô tô cỡ nhỏ mang tên Tour H1 dành riêng cho thị trường Ấn Độ. Ông Shashank Srivastava, Giám đốc điều hành cấp cao của liên doanh Maruti Suzuki tại Ấn Độ cho biết, Suzuki Tour H1 là mẫu xe được giới thiệu nhằm hướng đến những người tiêu dùng mong muốn một chiếc xe hatchback giá rẻ với động cơ tiết kiệm nhiên liệu và đầy đủ tính năng an toàn.

Suzuki Tour H1 sở hữu kích thước siêu nhỏ với những đường nét tối giản ở một số bộ phận. Nhà sản xuất đã trang bị cho xe lưới tản nhiệt nằm bên dưới, tách biệt với logo chữ "S" ở vị trí trung tâm. Cùng với đó, xe cũng sở hữu cụm đèn pha khá lớn.

Xét về hình thức tổng thể, Suzuki Tour H1 trông khá tương đồng với Suzuki Alto K10 từng được hãng ô tô Nhật Bản trình làng hồi năm ngoái. Phần cản trước và sau bằng nhựa sơn đen tạo nên sự khác biệt rõ ràng nhất giữa Alto K10 và Tour H1, bên cạnh thiết kế mâm xe cùng sự thiếu vắng của ăng-ten trên phần nóc xe. Mẫu ô tô cỡ nhỏ của Suzuki có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.530 x 1.490 x 1.475 mm cùng 3 tùy chọn màu sắc bao gồm Metallic Silky Silver, Metallic Granite Grey và Arctic White.

Suzuki Tour H1 là mẫu xe nhỏ hơn các đại diện trong phân khúc ô tô hạng A tại Việt Nam. Ảnh: Zing



Với kích thước tổng thể như đã đề cập ở trên, Suzuki Tour H1 là mẫu xe nhỏ hơn các đại diện trong phân khúc ô tô hạng A tại Việt Nam như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo.

Bước vào khoang hành khách, Suzuki Tour H1 không được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng nhưng vẫn có đồng hồ tốc độ dạng kỹ thuật số, hệ thống điều hòa cùng khay đựng cốc. Đáng chú ý, bên cạnh 2 túi khí cho hàng ghế trước.

...

Bên dưới nắp ca-pô, Suzuki trang bị cho Tour H1 động cơ xăng K-Series dung tích 1.0L giúp cung cấp công suất tối đa 66 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 89 Nm. Ở biến thể sử dụng động cơ nhiên liệu CNG, công suất tối đa có thể tạo ra là 56 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại chỉ 82,1 Nm. Suzuki Tour H1 chỉ có duy nhất tùy chọn hộp số sàn 5 cấp.

Tour H1 được tích hợp một số tính năng an toàn tiêu chuẩn, có thể nói là vượt trội so với phân khúc cũng như mức giá của nó, bao gồm: Túi khí kép; Dây an toàn với bộ căng trước và bộ giới hạn lực, tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn cho cả hai hàng ghế; Bộ cố định động cơ; Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Phân bổ lực phanh điện tử (EBD); Hệ thống giới hạn tốc độ; Cảm biến lùi khi đỗ xe; Suzuki trình làng mẫu xe “nhỏ mà có võ”: Ngập tràn tính năng an toàn, giá quy đổi chỉ bằng một phần ba Kia Morning 291222; Nội thất trên Suzuki H1 Tour được tối giản hóa

Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu của Tour H1 là rất ấn tượng. Trên thực tế, chiếc xe này được mệnh danh là chiếc xe hiệu quả nhất trong phân khúc về mức tiêu hao nhiên liệu. Cụ thể, ở biến thể xăng, mức tiêu thụ của xe chỉ là 4,06l/100km, một con số đáng ngưỡng mộ với nhiều phương tiện. Đối với biến thể CNG, Tour H1 có thể đi được 34,4 km với 1 kg khí CNG.

Hiện tại, Suzuki Tour H1 đã có thể được đặt hàng tại các đại lý ủy quyền của Maruti Suzuki tại Ấn Độ. Những chiếc xe này có giá dao động từ 86 triệu đến 103 triệu rupiah Indonesia (giá quy đổi từ 137 - 162 triệu đồng).

Nếu đổi sang tiền Việt, mẫu xe này có giá chỉ bằng một phần ba mẫu xe hạng A Kia Morning (389-454 triệu đồng). Tất nhiên, sau khi cộng thêm các mức thuế phí (nếu về Việt Nam), giá xe sẽ không thể giống như tại Ấn Độ. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là một món hời với người dùng phổ thông nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng loạt tính năng an toàn.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn