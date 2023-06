Những mẫu ô tô Toyota cũ có giá từ 290 triệu đồng để người dùng lựa chọn

Toyota Wigo 2019 cũ có giá từ 300-350 triệu đồng

Toyota Wigo 2019 tại Việt Nam có tuổi đời còn non trẻ hơn các đối thủ nhưng đã rất xuất sắc trong việc lấy tình cảm của người tiêu dùng nhờ vào nhiều ưu điểm nổi trội. Wigo 2019 chào bán thị trường với 2 phiên bản 1.2MT và 1.2AT, Wigo 2019 với ngoại hình trẻ trung, năng động cùng với giá bán có phần dễ chịu.

Được giới thiệu lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam hồi cuối 2017 nhưng mãi đến tháng 9/2018, xe o tô Toyota Wigo mới chính thức được phân phối đến khách hàng Việt. Mặc dù vậy, mẫu xe này vẫn ghi nhận mức doanh số đáng chú ý.

Nhìn chung, Toyota Wigo 2019 là một mẫu hatchback có khoang lái rộng, động cơ đủ sức phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị và đặc biệt là tính thương hiệu cao. Đây là lựa chọn cho những khách hàng muốn "ăn chắc mặc bền", chuộng thương hiệu nhập khẩu. Còn so với các đối thủ như Hyundai i10 hay KIA Morning thì Wigo ít nhiều thua thiệt về thiết kế và trang bị tiện nghi - giải trí.

Chính vì thế, việc quyết định chọn chiếc xe nào người mua nên dựa vào nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của bản thân. Với những “tín đồ” xe Nhật Bản và phương pháp an toàn thì nên chọn Wigo.

Toyota Wigo 2019 có nhiều ưu điểm nổi trội.



Toyota Wigo 2018 có giá từ 290- 340 triệu đồng

Toyota Wigo 2018 sở hữu thế mạnh là thiết kế nhỏ gọn, trang bị tiện nghi vừa đủ, khả năng vận hành êm ái và rất tiết kiệm nhiên liệu. Đây sẽ là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc Compact hạng A.

Ở Việt Nam, những mẫu xe của Toyota luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng, đặc biệt là những mẫu xe giá rẻ phổ thông. Wigo hoàn toàn mới đánh vào đúng tâm lý của người tiêu dùng khi muốn sở hữu một mẫu xe giá rẻ, mới lạ, bền bỉ và khả năng vận hành êm ái. Với 2 phiên bản gồm số sàn và số tự động, Wigo sẽ đánh chiếm ở cả 2 nhóm khách hàng gồm các công ty, cá nhân chạy xe dịch vụ và khách hàng mua xe đi lại hàng ngày.

Toyota Yaris 2017 có giá từ 500-550 triệu đồng

Phiên bản Yaris với thiết kế lưới tải nhiệt hình thang cân đối với cụm đèn trước cách điệu trẻ trung và vuốt dài sang hai bên. Phiên bản Yaris G sang trọng với đèn Halogen dạng bóng chiếu mang đến hiệu quả chiếu sáng tối đa giúp người lái quan sát tốt hơn khi đi vào ban đêm. Nội thất Yaris 2017 có hai màu với chất liệu nỉ cao cấp dành cho phiên bản E là màu ngà và dòng G là màu đen. Không chỉ rộng rãi, sang trọng, nội thất Yaris mới mang tính ứng dụng cao, trẻ trung và hiện đại.

Toyota Yaris 2017 sở hữu diện mạo thể thao ấn tượng cùng không gian nội thất hiện đại, rộng rãi và mang tính ứng dụng cao. Với 2 phiên bản Toyota Yaris 1.3G và Toyota Yaris 1.3E, tất cả đều nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, Yaris thế hệ đột phá mang đến nhiều trải nghiệm phong phú cho người sử dụng. Đối tượng hướng tới của phiên bản Yaris thế hệ mới bao gồm cả Nam và nữ tuổi tầm 25-40 tuổi thành đạt sớm với mục đích sử dụng để đi làm, đi chơi, đi thể thao,…

Ngoài ra khả năng vận hành, mức độ an toàn là tương đương. So với phiên bản Toyota Yaris 2016 cũ, Yaris mới không chênh lệch đáng kể, phù hợp với đại đa số người dùng ô tô tại Việt Nam.

Toyota Vios 2017 có giá từ 400-450 triệu đồng

Về mặt thiết kế, phiên bản Vios 2017 không thay đổi gì so với những phiên bản tiền nhiệm. Kích thước tổng thể của xe dài x rộng x cao là 4.410 x 1.700 x 1.475 (mm), chiều dài cơ sở là 2.550 (mm).

Đầu xe Toyota Vios 2017 vẫn nổi bật với thanh mạ chrome nối liền hai cụm đèn pha halogen projector cho phiên bản G và halogen phản xạ đa chiều cho hai phiên bản thấp cấp hơn. Ấn tượng lớn nhất ở đầu xe chính là cản trước với hốc hút gió hình thang cỡ lớn, giúp phần đầu xe khỏe khoắn hơn hẳn, cộng với cụm đèn sương mù chếch nhẹ lên trên tăng độ hầm hố cho Vios 2017.

Mức độ tiện nghi đối với phân khúc sedan hạng B chỉ ở mức vừa đủ, không thể đòi hỏi như những phân khúc cao cấp hơn. Và Toyota Vios 2017 đáp ứng được yêu cầu đó. Hệ thống giải trí trên ba phiên bản là đầu CD 1 đĩa, có thêm những chuẩn kết nối như AUX, Bluetooth, USB. Hệ thống âm thanh đi cùng hệ thống giải trí là loại loa thường, số lượng tương ứng là 6 loa cho phiên bản G, và 4 cho hai phiên bản E.

Tiện nghi trên Vios 2017 còn có hệ thống điều hòa tự động trên phiên bản G và chỉnh tay trên hai phiên bản E. Những trang bị tiện nghi khác không nhiều như chìa khóa điều khiển từ xa có thêm chức năng báo động trên phiên bản G, gương chiếu hậu 2 chế độ ngày và đêm.

Động cơ trên Toyota Vios 2017 được nâng cấp lên động cơ mới có mã là 2NR-FE dung tích 1.5L, sử dụng hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-i. Công suất sản sinh từ động cơ này đạt mức 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140Nm tại 4.200 vòng/phút. Toyota Vios được dẫn động cầu trước đi kèm với hộp số CVT hay hộp số sàn 5 cấp trên phiên bản E MT.

Trang bị an toàn của Vios 2017 cũng không thay đổi, vẫn chỉ dừng ở mức cơ bản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh gấp BA, 2 túi khí cho hàng ghế trước và hệ thống phanh trước sau đều sử dụng dạng phanh đĩa cao cấp hơn so với nhiều đối thủ trong phân khúc.

Toyota Altis 2014 có giá từ 470-550 triệu đồng

Toyota Altis 2014 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.620 x 1.775 x 1.460 (mm) chiều dài cơ sở của xe đạt 2.700 (mm). So với thế hệ cũ, xe được mở rộng về chiều dài, chiều rộng cùng chiều dài cơ sở trong khi chiều cao của xe hạ thấp xuống. Kích thước tương ứng của Atlis thế hệ cũ là 4.540x1.760x1.465 (mm) chiều dài cơ sở 2.600 mm.

So sánh kích thước này của Altis so với các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng C như Honda Civic, Kia K3, Hyundai Elantra đều thấy Altis 2014 có kích thước tổng thể lớn hơn.

Toyota Altis 2014 có thiết kế tròn đầy hợp mắt với người tiêu dùng. Điểm nhấn trong thiết kế của Altis 2014 là sự kết hợp của cụm lưới tản nhiệt và đèn pha ôm lấy toàn bộ nắp capo. Bên cạnh đó kích thước lớn hơn cùng những đường cong cơ bắp giúp dáng xe trông bề thế hơn so với phiên bản cũ. Nội thất xe được trang bị ghế da cao cấp, vị trí ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, đèn báo chế độ Eco.

Hệ thống giải trí CD 1đĩa, 6 loa AM/FM, MP3/WMA/ACC kết nối AUX/USB/Bluetooth, đàm thoại rảnh tay với các nút bấm tích hợp trên vô-lăng. Hệ thống điều hòa tự động. Hệ thống an toàn gồm hệ thống thống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cảm biến lùi, 4 túi khí.

