Hà Tĩnh: Mất lái, xe ô tô con lao xuống kênh dẫn nước

Chiều 24/4, nguồn tin từ công xã Trung Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một phương tiện hư hỏng nặng.

Xe ô tô hư hỏng nặng vì lao xuống kênh dẫn nước.



Theo đó, vào khoảng 14h chiều cùng ngày, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent mang BKS 38A-408.21 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông trên tỉnh lộ 6 (huyện Can Lộc) theo hướng từ xã Khánh Vĩnh Yên lên xã Trung Lộc. Khi đi đến địa phận thôn Bình Minh (xã Trung Lộc) bất ngờ bị mất lái, đâm vào cột mốc bên đường rồi lao xuống kênh thủy lợi C8.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, rất may vụ tai nạn không có thương vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Trung Lộc và công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ việc.

