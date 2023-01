Hà Tĩnh: Toyota Cross mất lái, đâm liên hoàn 8 phương tiện

Ngày 19/1, Dân Trí dẫn thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, vào khoảng 13h40 cùng ngày, trên quốc lộ 8B, đoạn qua thị trấn Xuân An, xảy ra vụ va chạm giao thông khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Công an tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đại Đoàn Kết



Vào thời điểm trên, ô tô 5 chỗ hiệu Toyota Cross mang biển kiểm soát 38A-42759 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông hướng thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân) tới ngã ba Gia Lách (thị trấn Xuân An) bất ngờ mất lái lao sang trái, đâm liên tiếp vào 7 xe máy đang đỗ ở vỉa hè.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm vào ô tô Kia Morning mới chịu dừng lại.

...

Liên quan đến sự việc, Đại Đoàn Kết cho hay, cú va chạm mạnh khiến 7 xe máy cùng chiếc ô tô hư hỏng nặng, rất may không gây thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển chiếc ô tô 5 chỗ rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân phối hợp cùng Công an thị trấn Xuân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn