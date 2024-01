Lừa đảo hơn 13 tỷ đồng, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng lĩnh 33 năm tù

Vợ chồng bị cáo Mai Nữ Lan Ngọc và Huỳnh Phước Tuấn nhận tổng cộng 33 năm tù.

Ngày 15/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Nữ Lan Ngọc (43 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) 19 năm tù và Huỳnh Phước Tuấn (42 tuổi) 14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, bà N.T.B.C (SN 1974, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) mua lô đất ở khu đầu cầu Tuyên Sơn có diện tích gần 4.000m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Đ.D.P với giá 280 tỷ đồng. Ông P là em ruột của bà Đ.T.N.L - thời điểm đó đang bị khởi tố điều tra.

Bà C đã đặt cọc cho ông P 135 tỷ đồng và lập hợp đồng đặt cọc có công chứng. Do bà L bị bắt, Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng có văn bản gửi ngân hàng về việc tạm dừng giao dịch lô đất trên nên không thực hiện tiếp quá trình mua bán.

Cuối năm 2020, vợ chồng Ngọc đến nhà bà C đặt vấn đề mua lô đất. Bà C nói đất đã bị phong tỏa, không cho mua bán nhưng vợ chồng Ngọc nói dối có mối quan hệ để lo pháp lý lô đất trên với chi phí 20 tỷ đồng.

Ngọc còn viết giấy xác nhận lo thủ tục pháp lý của lô đất trong vòng 15 ngày, không được sẽ trả lại tiền. Khi lô đất được chuyển nhượng, vợ chồng Ngọc sẽ mua lại với giá 400 tỷ đồng.

Khi nhận được tiền từ bà C, Ngọc không làm theo cam kết mà mang đầu tư kinh doanh, trả nợ, tiêu xài.

Vợ chồng Ngọc còn bị bà B.T.A.L (trú quận Hải Châu) tố cáo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng khi nói dối là cần số tiền trên để trả nợ cho một công ty.

Viện kiểm sát cáo buộc, Ngọc và Tuấn có hành vi gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 24,5 tỷ đồng của 2 bị hại. Trong đó, đã trả 11,2 tỷ đồng, chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Nữ Lan Ngọc mức án 19 năm tù và Huỳnh Phước Tuấn 14 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

