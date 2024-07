Lũ quét cuốn trôi nhà ở Thanh Hóa

Trưa 23/7, ông Ngân Văn Điều - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thành Sơn cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một trận lũ quét, cuốn trôi 2 ngôi nhà tạm.

Lũ quét xảy ra tại suối Pu, nước tràn qua đập tràn bản Xuân Thành gây tắc nghẽn giao thông.

Theo ông Điều, trận lũ quét bắt đầu xảy ra tại suối Pu vào lúc 12h ngày hôm nay (23/7). Sau khi nước suối dâng cao, đã ngập qua đập tràn bản Xuân Thành, khiến giao thông bị chia cắt. Nước lũ tràn về đột ngột cũng đã khiến 2 ngôi nhà tạm bị cuốn trôi và nhiều diện tích hoa màu, lồng cá nuôi của người dân bị ảnh hưởng.

Một căn nhà tạm bị lũ cuốn trôi ở xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa.

'Sau khi xảy ra lũ quét, chính quyền xã đã cử lực lượng túc trực hai bên đập tràn, đồng thời cấm tuyệt đối người dân không lại gần khu vực xảy ra lũ quét', ông Điều nói.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết: Từ ngày 19/7 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu của cơn bão số 2.

Lực lượng chức năng túc trực, ngăn người dân không đi vào khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.

Tại vị trí đập tràn bản Xuân Thành, nơi xảy ra trận lũ quét vào trưa nay, bà Nga đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại ban đầu.

Theo bà Nga, trận lũ quét chỉ xảy ra trong khoảng 1h đồng hồ, đến 13h trưa nay đã khơi thông được dòng chảy, không có thương vong về người.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, bà Nga cho biết, đã chỉ đạo UBND các xã vận động, kêu gọi người dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở nhanh chóng sơ tán, mọi việc phải hoàn thành trước 18h tối nay. Đối với các đập tràn, sông suối có mực nước dâng cao, bà Nga chỉ đạo UBND xã cử lực lượng túc trực 24/24, tuyệt đối không để người dân đi qua.

... Nước trên các dòng suối tại Quan Hóa đang lên rất nhanh.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, tính đến 15h30' ngày 22/7, mưa lớn đã gây thiệt hại cho các xã Phú Sơn, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Phú Xuân.

Cụ thể, nhà ông Hà Văn Trận tại bản Ôn, xã Phú Sơn bị sạt lở taluy dương, khoảng 500m3 đá làm sập hoàn toàn khu bếp ăn, đất đá trôi vào trong nhà. Hộ ông Hà Văn Phia trú bản Vui, xã Phú Xuân bị sạt lở taluy, khoảng 200m3 đất, đá vùi lấp hoàn toàn nhà bếp, nứt tường nhà, 16 con vịt, 2 con chó bị chết, ước tính thiệt hại 40 triệu đồng.

Trận lũ quét gây thiệt hại tài sản cho người dân tại Quan Hóa.

Về công trình, mưa lớn kéo dài làm sạt lở taluy, khoảng 100m3 đất đá tràn xuống phía sau nhà văn hóa bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt dẫn đến hư hỏng, có nguy cơ đổ sập nhà văn hóa.

Về giao thông, tại bản Giá, xã Phú Xuân bị sạt lở taluy dương dài 15m, khoảng 3.500m3 đất đá làm ách tắc giao thông.

Your browser does not support the video tag.

Lũ quét xảy ra trưa nay tại xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa. Nguồn video: Người dân cung cấp.

Về công trình thủy lợi, mưa lớn cuốn trôi lớp bọc thân đập và sân tiêu năng công trình đập Lớp Hán, xã Hiền Chung, một số đoạn mương bị sạt lở, nứt vỡ.

Ngoài ra, mưa lũ còn cuốn trôi và làm hư hỏng 16 guồng nước dọc suối Khiết, xã Hiền Chung, ước thiệt hại 25 triệu đồng.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết