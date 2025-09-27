Loạt dự án tỷ USD 'đổ bộ' vào Hà Tĩnh

Một góc của Khu kinh tế Vũng Áng, nơi nhiều doanh nghiệp đang đầu tư các dự án quy mô lớn. Ảnh: ĐH



Liên tục cấp phép dự án lớn

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương cho 24 dự án trong nước với tổng vốn hơn 19.632 tỷ đồng; và 3 dự án vốn nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 14,4 triệu USD.

Đáng chú ý, mới đây, Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương Dự án kho LNG Bắc Trung Bộ với vốn hơn 26.700 tỷ đồng, Dự án nhà xưởng phụ trợ ô tô điện hơn 21.400 tỷ đồng, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư tại Dự án nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh với vốn đầu 22.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn đang thực hiện các dự án hạ tầng, dự án nhà ở xã hội, cho thấy sự sôi động trong thu hút vốn đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện Dự án nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh với tổng vốn dự kiến hơn 22.647 tỷ đồng. Đây là dự án điện gió thuộc diện lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo phê duyệt, dự án sẽ được quy hoạch thực hiện tại các xã gồm Yên Hòa, Cẩm Trung, Thiên Cầm, Kỳ Xuân và Đồng Tiến với tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước lên đến hơn 1.180 ha.

Dự án Eco Wind Kỳ Anh có tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong quý IV/2028. Ảnh minh hoạ: TT



Dự án có công suất thiết kế 498 MW, sản lượng điện ước đạt khoảng 1.322,4 GWh/năm, với hệ số công suất 30,3%. Công trình dự kiến lắp đặt 59 tua bin gió, mỗi tua bin có công suất từ 5 – 8,5 MW.

Để đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, dự án sẽ xây dựng một trạm nâng áp 66/500kV-2x300MVA và đường dây 500kV mạch kép, kết nối vào tuyến đường dây 500kV Hà Tĩnh – Vũng Áng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dự án phải hoàn tất các thủ tục pháp lý chậm nhất trong quý III/2026, khởi công vào quý IV/2026 và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong quý IV/2028. Khi hoàn thành, Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh sẽ trở thành một trong những dự án trọng điểm về năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn cung đáng kể cho hệ thống điện quốc gia.

Cùng với đó, Hà Tĩnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án kho LNG Bắc Trung Bộ cho Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Dự án được thực hiện tại phường Hoành Sơn, sẽ cung cấp khí LNG cho các nhà máy nhiệt điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (Quảng Trạch 2, Vũng Áng 3, Quảng Trạch 3...) và các hộ tiêu thụ công nghiệp khác trong khu vực.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 26.735,5 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm 2029-2030): 1-3 triệu tấn LNG/năm. Giai đoạn 2 (sau năm 2030): Nghiên cứu mở rộng nâng công suất theo quy hoạch được duyệt và nhu cầu thị trường.

Thời hạn hoạt động dự án là 35 năm (kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất). Còn tiến độ thực hiện là hoàn thành toàn bộ dự án đi vào hoạt động trong quý 4/2029.

Dự án Kho LNG Bắc Trung bộ dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết số lượng lớn lao động và tăng thu ngân sách cho địa phương, góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ và cơ cấu lao động.

... Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ do Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS) làm chủ đầu tư. Ảnh minh hoạ



Một dự án khác do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) làm chủ đầu tư, là dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ôtô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên khu đất có diện tích hơn 132 ha, nằm tại các lô CN4-1, CN4-2 thuộc phân khu quy hoạch khu công nghiệp trung tâm, khu kinh tế Vũng Áng, thuộc phường Vũng Áng.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư góp 3.210 tỷ đồng (15%), phần còn lại huy động từ nguồn khác. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng vào cuối năm 2025, hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6/2027.

Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo động lực lớn trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tham gia vào ngành công nghiệp xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh giá Khu kinh tế Vũng Áng có vị trí chiến lược, kết nối Bắc - Trung - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây. Hơn một thập kỷ qua, nơi đây đã hình thành các tổ hợp công nghiệp luyện kim, nhiệt điện, cơ khí chế tạo, trở thành động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia.

“Việc hàng loạt dự án lớn cùng đổ bộ vào Hà Tĩnh, cụ thể là Khu kinh tế Vũng Áng mở ra nhiều cơ hội lớn cho tỉnh. Trước hết, khi dự án hình thành tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ hai, sự hiện diện của các dự án quy mô tỷ USD sẽ kéo theo hạ tầng, dịch vụ, logistics phát triển, giúp Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp – cảng biển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thứ ba, dòng vốn lớn và công nghệ hiện đại từ các tập đoàn hàng đầu sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Và quan trọng hơn cả, Hà Tĩnh có thêm cơ hội để bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư trong nước và quốc tế”, Chủ tịch Võ Trọng Hải nói.

Nhà máy sản xuất ôtô điện VinFast đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Theo quy hoạch, nhà xưởng phụ trợ ôtô điện sẽ xây gần khu vực này. Ảnh: ĐH



Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cũng xác định, việc hàng loạt siêu dự án về lĩnh vực công nghiệp, năng lượng như: Dự án điện gió Eco Wind Kỳ Anh, Dự án kho LNG Bắc Trung Bộ, xưởng phụ trợ sản xuất ôtô điện... đồng loạt đổ bộ vào Khu kinh tế Vũng Áng là dấu mốc rất quan trọng đối với tỉnh Hà Tĩnh, hình thành nên một hệ sinh thái phát triển toàn diện, giúp Vũng Áng trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ cũng như đưa Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp xanh, khẳng định định hướng chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, trở thành điểm sáng về năng lượng tái tạo trong tương lai.

“Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng, dịch vụ cảng biển, logistics được triển khai sẽ mở rộng cửa ngõ giao thương quốc tế, thu hút thêm nhiều dòng vốn mới. Chúng tôi kỳ vọng, sự cộng hưởng từ các siêu dự án này không chỉ tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, mà còn là động lực bứt phá, đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong thời gian tới”, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: nhadautu.vn