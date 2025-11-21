Thời gian:
Loài cá dân dã xưa không ai ngó nay là đặc sản đắt khách

Từng là loài cá nước ngọt xuất hiện dày đặc ở kênh rạch miền Tây, cá mãng cầu đang trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng.

Cá mãng cầu (hay còn gọi cá sơn gai, cá hiệp sĩ, cá chiến binh, cá quả dứa) là loại cá hiếm, được khai thác ở vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa (cũ). Ảnh: Internet

Loài cá này thường chỉ dài 10–15 cm, thân dẹp, được bao phủ bởi vảy lớn. Ảnh: Internet

Cá mãng cầu thường sống ẩn trong đá ngầm, hốc đá hoặc các rạn san hô, khiến việc khai thác trở nên khó khăn. Ảnh: Internet

Trước kia, cá mãng cầu có nhiều, thường xuất hiện trong bữa ăn bình dân trong gia đình. Ảnh: Facebook

Nhưng khoảng 5–7 năm trở lại đây, cá mãng cầu hiếm do môi trường sông rạch thu hẹp, nguồn nước bị ô nhiễm và việc đánh bắt quá mức. Ảnh: Internet

Khi nguồn cá tự nhiên giảm, nhu cầu thưởng thức đặc sản bản địa lại tăng cao, khiến cá mãng cầu trở thành món ăn được nhiều người tìm mua. Ảnh: Internet

Thịt cá mãng cầu màu trắng, chắc, dai, ngọt và ít tanh, độ béo nhẹ. Ảnh: Facebook

Đặc biệt, nội tạng cá cũng ăn được và có mùi vị rất riêng, hiếm loài nào có. Ảnh: Facebook

Trên thị trường, cá mãng cầu được bán với giá từ 300.000-500.000 đồng/kg tùy kích thước và thời điểm. Ảnh: Facebook

Cá mãng cầu có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như cá mãng cầu chiên giòn, cá mãng cầu kho tiêu, kho nghệ, hoặc nấu canh chua. Ảnh: Internet

