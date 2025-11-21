Loài cá dân dã xưa không ai ngó nay là đặc sản đắt khách

Cá mãng cầu (hay còn gọi cá sơn gai, cá hiệp sĩ, cá chiến binh, cá quả dứa) là loại cá hiếm, được khai thác ở vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa (cũ). Ảnh: Internet
Loài cá này thường chỉ dài 10–15 cm, thân dẹp, được bao phủ bởi vảy lớn. Ảnh: Internet
Cá mãng cầu thường sống ẩn trong đá ngầm, hốc đá hoặc các rạn san hô, khiến việc khai thác trở nên khó khăn. Ảnh: Internet
Trước kia, cá mãng cầu có nhiều, thường xuất hiện trong bữa ăn bình dân trong gia đình. Ảnh: Facebook
Nhưng khoảng 5–7 năm trở lại đây, cá mãng cầu hiếm do môi trường sông rạch thu hẹp, nguồn nước bị ô nhiễm và việc đánh bắt quá mức. Ảnh: Internet
Khi nguồn cá tự nhiên giảm, nhu cầu thưởng thức đặc sản bản địa lại tăng cao, khiến cá mãng cầu trở thành món ăn được nhiều người tìm mua. Ảnh: Internet
Thịt cá mãng cầu màu trắng, chắc, dai, ngọt và ít tanh, độ béo nhẹ. Ảnh: Facebook
Đặc biệt, nội tạng cá cũng ăn được và có mùi vị rất riêng, hiếm loài nào có. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, cá mãng cầu được bán với giá từ 300.000-500.000 đồng/kg tùy kích thước và thời điểm. Ảnh: Facebook
Cá mãng cầu có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như cá mãng cầu chiên giòn, cá mãng cầu kho tiêu, kho nghệ, hoặc nấu canh chua. Ảnh: Internet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn