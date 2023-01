Lộ đề kiểm tra học kỳ lớp 12

Trường THPT Nguyễn Sinh Cung ở huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế



Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, tổ hợp môn Sử, Địa, GDCD khối lớp 12 tại TT-Huế mặc dù đã được tổ chức làm bài kiểm tra kết thúc học kỳ 1 vào ngày 7/1, nhưng phải tổ chức kiểm tra lại vào ngày 15/1. Ngày 9/1, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế tổ chức cuộc họp khẩn với tất cả các hiệu trưởng trường THPT trên địa bàn. Tại cuộc họp này, phương án cho kiểm tra lại tổ hợp môn Sử, Địa, GDCD đối với khối lớp 12 trên toàn tỉnh được đặt ra. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, sau đó xác nhận đã tổ chức cuộc họp cũng như đưa ra phương án dự kiến kể trên do nghi vấn đề kiểm tra tổ hợp này bị lộ lọt. Kiểm tra, xác minh bước đầu, Sở GD&ĐT xác định có việc lộ lọt đề kiểm tra tổ hợp môn Sử, Địa, GDCD lớp 12.

Theo đó, trước ngày 7/1, một nữ nhân viên Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) khi được giao nhiệm vụ nhân sao đề đã lấy đề kiểm tra phần tự luận môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD) mang về cho cháu đang học tại một trường THPT tại TP Huế. Sau đó, người cháu này chia sẻ đề kiểm tra cho bạn và sự việc lộ đề bị phát hiện. Cụ thể, ngày 7/1, việc nghi vấn lộ đề kiểm tra học kỳ phần tự luận môn Khoa học xã hội được phát hiện trong quá trình diễn ra buổi kiểm tra kết thúc học kỳ 1 của khối lớp 12 toàn tỉnh TT-Huế. Thời điểm trên, khi đang làm bài kiểm tra, một học sinh tại một trường THPT bị phát hiện sử dụng tài liệu. Hội đồng kiểm tra đã lập biên bản về hành vi này. Sau khi thu giữ tài liệu của học sinh này, nhà trường nơi tổ chức buổi kiểm tra tiếp tục phát hiện có 4 mã đề của một môn học trong tổ hợp này bị lộ.

...

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, đây là buổi kiểm tra cuối kỳ chung của toàn tỉnh và đề thi do đơn vị này ra. Đề này lấy từ ngân hàng đề thi của Sở và đưa về cho các trường tự in ấn, nhân sao, phát đề cho học sinh, hình thức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ông Nguyễn Tân cho biết, sau khi có kết quả truy vết, Sở đã họp, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân vi phạm của Trường THPT Nguyễn Sinh Cung. Tại cuộc họp, nữ nhân viên vi phạm lý giải việc làm lộ lọt đề kiểm tra là do người này tự ý lấy đề kiểm tra đưa cho cháu vì thương cháu. Ngày 12/1, Sở GD&ĐT phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện đợt truy vết liên quan việc lộ đề kiểm tra.

Việc tổ chức riêng đợt kiểm tra tổ hợp môn Sử, Địa, GDCD bằng đề dự bị cho các học sinh có liên quan dự kiến diễn ra vào sáng thứ Bảy tuần này. “Sở sẽ căn cứ theo quy chế, tiến hành kỷ luật và xử lý các học sinh đã sử dụng tài liệu và bị lập biên bản; đồng thời, xem xét xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm và thông báo trước toàn ngành theo quy định”, ông Tân nói.

Tác giả: Ngọc Văn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong