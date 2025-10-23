Liverpool “hủy diệt” Eintracht Frankfurt, chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp

Liverpool để thua sớm nhưng nhanh chóng trở lại ngay trong hiệp 1.



Rạng sáng 23/10 (giờ Việt Nam), Liverpool tiếp đón Eintracht Frankfurt trong bối cảnh đội bóng thành phố cảng đang chịu nhiều chỉ trích sau chuỗi phong độ sa sút. HLV Arne Slot thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát, trao cơ hội đá chính cho Frimpong, Robertson, Curtis Jones, Florian Wirtz và Hugo Ekitike, trong khi những trụ cột như Mac Allister hay Salah được cho nghỉ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra sôi động khi cả hai đội đều lựa chọn lối chơi tấn công. Frankfurt là đội tạo ra cơ hội đầu tiên ở phút thứ 7, nhưng cú dứt điểm của Bahoya không thể đánh bại thủ thành Mamardashvili. Một phút sau, Isak bỏ lỡ cơ hội mười mươi cho Liverpool trong tình huống đối mặt thủ môn Zetterer.

Liverpool ghi liền 3 bàn thắng ngay trong 45 phút đầu tiên.



Phút 19, Liverpool gặp tổn thất khi Frimpong dính chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Bradley. Chỉ ít phút sau đó, đội chủ nhà bị dội “gáo nước lạnh” khi hậu vệ Rasmus Kristensen tung cú sút chìm hiểm hóc mở tỷ số cho Eintracht Frankfurt. Bàn thua khiến không khí trên sân Anfield lắng xuống, nhưng nó cũng là chất xúc tác giúp Liverpool bùng nổ mạnh mẽ.

Phút 35, The Reds gỡ hòa 1-1 sau pha phản công mẫu mực. Robertson chuyền bóng thuận lợi để Hugo Ekitike thoát xuống đánh bại thủ thành Zetterer. Tiền đạo người Pháp không ăn mừng bàn thắng, thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ.

Florian Wirtz cũng kịp tỏa sáng với 2 pha kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn.

...



Trên đà hưng phấn, Liverpool chỉ mất bốn phút để hoàn tất cú lội ngược dòng. Trung vệ Van Dijk đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Cody Gakpo, nâng tỷ số lên 2-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, Ibrahima Konate tiếp tục ghi bàn từ một tình huống phạt góc khác, giúp Liverpool dẫn 3-1 sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, HLV Slot tung Federico Chiesa vào thay Isak nhằm tăng tốc độ tấn công. Quyết định này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 66, Gakpo ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 sau đường căng ngang chính xác của Florian Wirtz. Bốn phút sau, chính Wirtz lại kiến tạo để Dominik Szoboszlai tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 5-1 cho Liverpool.

Arne Slot và các học trò đã tạm thời thoát được cơn khủng hoảng.



Những phút còn lại, Arne Slot trao cơ hội cho Mohamed Salah vào sân. Dù không ghi bàn, sự trở lại của ngôi sao người Ai Cập cho thấy đội hình Liverpool đang dần lấy lại nhịp độ và sự tự tin.

Chiến thắng đậm đà 5-1 giúp Liverpool tạm thời xua tan bầu không khí ảm đạm sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp. Với 6 điểm sau 3 lượt trận, The Reds vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Champions League và mở ra hy vọng trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp.

Tác giả: Hoàng Vũ

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn