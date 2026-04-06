Liều lĩnh vượt rào chắn, tài xế xe máy bị tàu hỏa tông văng

Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 15h48 chiều 4/4 tại Km13+700 (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội).

Thời điểm trên, tàu SE8 do đầu máy 948 kéo 14 toa đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi đến đường ngang dân sinh có biển báo, đèn cảnh báo và barie tự động tại Km13+700 thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đi xe máy có tình vượt rào chắn để qua đường ngang dân sinh.

Tài xế xe máy cố tình vượt đường sắt khi tàu hỏa đi đến.

Trước tình huống nguy hiểm trên, lái tàu đã phanh hãm để tránh xảy ra tai nạn tuy nhiên va chạm vẫn xảy ra khiến tài xế xe máy ngã ra đường nhưng may mắn không bị thương.

Hành trình của tàu SE8 bị gián đoạn trong thời gian ngắn và đã tiếp tục sau đó.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, đường sắt vốn là loại hình giao thông có tính đặc thù cao, với quãng đường phanh dài, tốc độ lớn và không thể linh hoạt xử lý tình huống như các phương tiện đường bộ. Chỉ một hành vi chủ quan, như băng qua đường ray khi đèn đỏ đã bật, hay barie đang hạ xuống, cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng, điều đáng nói là không ít người vẫn mang tâm lý “tranh thủ”, bất chấp mọi cảnh báo an toàn.

Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành pháp luật của người dân vẫn là yếu tố quyết định. An toàn giao thông đường sắt không chỉ đến từ hệ thống rào chắn hay lực lượng kiểm soát, mà bắt đầu từ việc hiểu luật, tôn trọng luật và tự giác chấp hành của mỗi người khi tham gia giao thông.



Tác giả: B.Châu

Nguồn tin: cand.com.vn

