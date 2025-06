Lên tiếng vụ quảng cáo sữa HIUP, biên tập viên Quang Minh nói "tôi đã bị lừa"

Liên quan đến thông tin cơ quan điều tra kết luận sữa HIUP 27 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như "Bản đăng ký công bố sản phẩm", tối 19-6, biên tập viên Quang Minh khẳng định "đã bị lừa" trong một bài viết đăng trên trang facebook.

Biên tập viên Quang Minh quảng cáo sữa bột HIUP



"Trước thông tin chính thức vừa được công bố từ cơ quan báo chí về việc sản phẩm HIUP có dấu hiệu không đạt chuẩn, thậm chí bị xem xét là "sữa giả". Tôi đã từng nhận lời quảng bá cho sản phẩm này và thấy cần lên tiếng rõ ràng, minh bạch" - biên tập viên Quang Minh viết.

Biên tập viên Quang Minh cho hay đã hợp tác với HIUP dựa trên nhiều hồ sơ pháp lý đầy đủ do họ cung cấp. Thậm chí sau khi bị xử phạt hành chính vì "quảng cáo lố" cho HIUP, biên tập viên này vẫn trao đổi với nhãn hàng, đề nghị họ cam kết không sử dụng hình ảnh của mình, bên cạnh đó mời cơ quan chức năng vào làm việc để xác minh sản phẩm.

Cụ thể gần đây nhất, biên tập viên Quang Minh vẫn nhận được tờ giấy khẳng định kết quả kiểm nghiệm chất lượng từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội ngày 27-5-2025 "được lưu thông"…)

Ngoài ra trước khi nhận tham gia quảng cáo cho HIUP, biên tập viên này nhận được nhiều giấy chứng nhận đạt chuẩn… và làm theo kịch bản của nhãn.

"Các phiếu công bố sản phẩm, tiêu chuẩn thành phần, hợp đồng có điều khoản trách nhiệm rõ ràng.

...

Tôi không sản xuất, không phân phối, không kiểm nghiệm, tôi là người nhận quảng bá trên cơ sở tin tưởng vào giấy tờ hợp pháp do doanh nghiệp đưa ra và các con tôi trải nghiệm trong thời gian dài.

Tôi không né tránh. Và tôi đang làm việc cùng luật sư để khởi kiện nhãn hàng vì đã lừa dối cả chính tôi trong vụ việc này.

Tôi sẽ làm đến cùng để bảo vệ danh dự cá nhân, và để không ai còn trở thành nạn nhân của các nhãn hàng bẩn trong những vụ việc tương tự" - biên tập viên Quang Minh khẳng định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding và Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, C01 cũng khởi tố Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding; Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán Công ty cổ phần Z Holding và Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính Công ty cổ phần Z Holding, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, 3 bị can bị khởi tố, gồm: Lê Văn Duyên, kinh doanh tự do; Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made; và Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự;

Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8-8-2024 đến ngày 5-3-2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như "Bản đăng ký công bố sản phẩm". Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sản phẩm trên là hàng giả.

Tác giả: Yến Anh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động