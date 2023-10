Lễ hội âm thanh Bắc miền Trung sắp 'bùng nổ'

Chiều 10/10, tại TP. Vinh, Công ty âm thanh ánh sáng Viên Nữ (Viên Nữ Audio) tổ chức chương trình “ra mắt truyền thông” của sự kiện lễ hội âm thanh Bắc miền Trung tổ chức tại Daimon palace Giao tế Vinh diễn ra vào ngày 27 - 29/10.

Dự lễ ra mắt có ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An; Lê Giáp, Chủ tịch Liên quân các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Nghệ An; Nguyễn Hữu Bắc, Phó trưởng Ban Biên tập Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt; ông Nguyễn Hữu Lâm, Chủ sở hữu Viên Nữ Audio cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn Nghệ An và các đối tác, nhà cung cấp, phân phối thiết bị âm thanh khu vực Bắc miền Trung.

Quang cảnh buổi ra mắt truyền thông lễ hội âm thanh Bắc miền Trung. (Ảnh: Vũ Thắng)

Lễ hội Âm thanh Bắc miền Trung do Viên Nữ Audio và Công ty Quốc tế Anh Duy phối hợp tổ chức. Theo ban tổ chức, đây là lễ hội âm thanh đã vượt ra khỏi phạm vi của một sự kiện thông thường và trở thành lễ hội thưởng thức âm thanh lớn nhất Bắc miền trung; được coi là hiện tượng giải trí thời đại.

Ông Nguyễn Hữu Lâm, Giám Đốc Công ty âm thanh ánh sáng Viên Nữ cho hay, với phương châm là giúp cho khách hàng tiếp cận sản phẩm chính hãng; các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới mà lâu nay khách hàng vẫn mơ hồ; đây cũng là dịp để khách hàng và nhà hãng gần nhau hơn, đưa các giải pháp đúng về âm thanh giải trí gia đình, hội trường, hội thảo, công ty… ra thị trường một cách chuẩn mực và đúng đắn.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt. (Ảnh: Vũ Thắng)

Đặc biệt, dịp này sẽ đưa thị trường Bắc miền Trung vào sự lựa chọn của các nhà hãng lớn, khách hàng được hưởng thụ những giá trị ngang các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… Viên Nữ Audio với sứ mệnh mang đến giá trị đó.



Tại lễ hội này khách hàng có thể chiêm ngưỡng và lắng nghe những âm thanh với những “siêu phẩm” của các hãng thương hiệu như: Accurphase, TANNOY, DENON, Klipsch ,JAMO, SHURE, JBL, sumico …và nhiều hãng nổi tiếng khác.

Ông Lê Trọng Hưng, Giám đốc Kinh doanh công ty TNHH Quốc tế Anh Duy trả lời các câu hỏi liên quan. (Ảnh: Vũ Thắng)

