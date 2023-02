Làm rõ video tài xế Porsche chặn đầu ô tô khác để... "phun nước miếng"

Mới đây, một tài khoản Facebook mang tên Đ.T.P. chia sẻ một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Porsche chặn đầu xe 5 chỗ nhãn hiệu Huyndai đang di chuyển cùng chiều để chửi bới và nhổ nước bọt vào xe này, clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc đã gây ùn tắc cho tuyến đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội), hướng từ cầu vượt Mai Dịch đi khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai).

Tài xế xe Porsche liên tục chửi bới và có hành vi nhổ nước bọt vào người tài xế xe Hyundai (Ảnh cắt từ clip)



Cụ thể, đoạn video ghi lại rất rõ trên đường vành đai 3 trên cao (đoạn qua Mễ Trì, Nam Từ Liêm), tài xế ô tô Porsche phi rất nhanh, vượt lên chặn đầu xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Hyundai mang biển số 29A- 606.XX, rồi xuống đường liên tục đòi tài xế xe Hyundai mở cửa và chửi bới. Khi đối phương hạ cửa kính xuống, nam tài xế ô tô Porsche nhổ nước bọt vào bên trong xe này.

Theo chủ tài khoản Đ.T.P., do ô tô Porsche đi trong làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao. Đến đoạn tắc, xe Porsche tạt vào làn trong nhưng tài xế xe Hyundai không cho vào nên xảy ra sự việc như trên.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Sau khi tiếp nhận phản ánh, chúng tôi đang phối hợp cùng các đội nghiệp vụ để xác minh làm rõ sự việc. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định"./.

