Dự kiến Quốc hội dành 3 ngày kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sáng 2-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dự kiến làm việc 11 ngày, chia 2 đợt

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày với 2 đợt họp.

Trong đó, Quốc hội làm việc 1 ngày thứ Bảy của tuần đầu tiên (ngày 11-4). Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là 8 ngày để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết. Kỳ họp khai mạc vào sáng 6-4, dự kiến bế mạc ngày 24-4.

Về cách thức tiến hành công tác tổ chức, nhân sự tại kỳ họp, thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đã xây dựng 2 phương án (không thảo luận tại đoàn, thảo luận tại đoàn) thực hiện chương trình công tác tổ chức, nhân sự.

Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp với thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chuẩn bị nội dung để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này tại phiên trù bị chiều ngày 5-4.

Về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, ông cho biết đây là dự luật đã có trong chương trình lập pháp năm 2026. Nhưng đến ngày 24-3 Chính phủ mới gửi hồ sơ dự án luật đến các cơ quan của Quốc hội.

Mặc dù tiến độ gửi hồ sơ không bảo đảm thời hạn theo quy định, với tinh thần trách nhiệm cao, thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức thẩm tra sơ bộ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Qua rà soát, Văn phòng Quốc hội nhận thấy đến nay, còn một số nội dung quan trọng khác cần trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất để triển khai ngay các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, theo báo cáo gồm nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết đặc thù của Quốc hội để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước...

Những vấn đề cấp bách cần tháo gỡ để bổ sung ngay vào chương trình kỳ họp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

...

Văn phòng Quốc hội nhận thấy đây là các nội dung rất quan trọng, cấp bách, do vậy đã dự phòng quỹ thời gian tại đợt 2 kỳ họp để bố trí các nội dung này.

Văn phòng Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu bảo đảm chất lượng và kịp thời gửi hồ sơ đến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để có đủ thời gian nghiên cứu, tổ chức thẩm tra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian Quốc hội nghỉ giữa 2 đợt họp; trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ bố trí trình Quốc hội vào đợt 2 của kỳ họp.

Quang cảnh phiên họp



Phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, danh sách nhân sự trình Quốc hội

Nêu ý kiến sau đó, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, danh sách nhân sự trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong đợt 1, dự kiến có 3 ngày làm công tác nhân sự, 3 ngày bàn về luật và các nghị quyết. Sau đó, Quốc hội nghỉ 1 tuần và tiếp tục họp đợt 2.

Ông cho biết thêm, sáng 5-4, các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ họp để bầu trưởng đoàn. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên trù bị, thông qua phương án thực hiện chương trình công tác tổ chức, nhân sự.

Về hồ sơ, tài liệu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải đảm bảo đủ điều kiện và chất lượng. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan chức năng cần chủ trì, chủ động theo dõi, đôn đốc, tổ chức nghiên cứu thẩm tra nghiêm túc.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI phải chi tiết, kỹ lưỡng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội rà soát kỹ các nội dung để sắp xếp.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết kỳ họp lần này sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, các Phó thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

