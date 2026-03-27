Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng gây chú ý với công trình quy tụ 800 cá thể quý hiếm với mô hình "mở" đầu tiên ở Việt Nam

Nằm trong quần thể quy mô lớn của Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, vườn bách thú Đại Nam từng là một trong những hạng mục gây chú ý khi được đầu tư bài bản, quy tụ hàng trăm loài động vật quý hiếm. Đây là dự án do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng phát triển, với định hướng xây dựng một mô hình kết hợp giữa bảo tồn, tham quan và giáo dục.

Khởi công từ ngày 15/6/2006, khu vườn thú tư nhân được mở lần đầu tiên tại Việt Nam này có diện tích khoảng 12,5 ha là nơi sinh sống của hơn 800 cá thể thuộc khoảng 100 loài, được chia thành 3 nhóm chính gồm thú, chim và bò sát.

Điểm đáng chú ý là mô hình nuôi bán hoang dã, trong đó nhiều khu vực được thiết kế với núi giả, hồ nước, cây xanh nhằm tái hiện môi trường sống tự nhiên của động vật. Một số loài hiền lành được thả tự do trong khuôn viên, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận gần hơn. Vườn bách thú mở này được làm theo mô hình của một số nước như Singapore, Thái Lan…

Vườn thú Đại Nam có nhiều loài nằm trong sách đỏ có nguy cơ bị tận diệt trên thế giới như hổ Đông Dương, tê giác trắng, các loài vọc, ngựa vằn, hà mã… Đặc biệt có những loài thú quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ở thời điểm đó như sư tử trắng, hổ trắng, linh dương sừng xoắn, khỉ sóc Nam Mỹ…

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, chi phí đầu tư cho các cá thể động vật ở mức cao: Hai cá thể tê giác nhập từ Nam Phi năm 2006 có giá khoảng 2,4 tỷ đồng; cặp sư tử trắng được đưa về với chi phí khoảng 1,2 tỷ đồng; hà mã nhập khẩu từ Israel có giá hơn 500 triệu đồng mỗi con; inh dương châu Phi có giá trên 30 triệu đồng mỗi cá thể

Một điểm đáng chú ý là nhiều loài động vật tại đây đã thích nghi và sinh sản tự nhiên trong môi trường nuôi bán hoang dã.

Lồng chim mở “siêu lớn” tại Vườn thú Đại Nam nhìn từ phía ngoài.

Cụ thể, vào ngày 3/7/2012, vườn thú ghi nhận 3 cá thể quý hiếm được sinh ra thành công, gồm một khỉ sóc Nam Mỹ, một ngựa vằn và một hà mã. Trước đó, đàn linh dương nhập về từ Nam Phi cũng đã sinh sản từ năm 2009, với chu kỳ mang thai khoảng 250 ngày.

Theo đánh giá, việc sinh sản thành công là dấu hiệu cho thấy môi trường sống và chế độ chăm sóc phù hợp với đặc tính sinh học của các loài.

Hiện nay, giá vé tham quan vườn thú được áp dụng ở mức 100.000 đồng đối với người lớn; 50.000 đồng đối với trẻ em.

Tác giả: Ngọc Lan

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn