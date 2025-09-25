Không phải mê tín, 3 vị trí trong nhà "cấm kỵ" đặt gương: Đặt sai gia chủ tài lộc tiêu tán, sức khỏe sa sút

Trong đời sống hiện đại, gương là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, gương còn mang yếu tố thẩm mỹ, giúp không gian rộng rãi và sáng sủa hơn. Tuy nhiên, việc đặt gương ở đâu lại là vấn đề nhiều người ít khi để ý. Nếu đặt sai vị trí, gương có thể gây ra những hệ lụy khó lường: từ việc ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe cho tới cảm giác bất an, mất tập trung và thậm chí làm giảm sự thuận lợi trong công việc, tài chính.

Dưới đây là 4 vị trí trong nhà mà chuyên gia nội thất khuyến cáo không nên đặt gương.

1. Đối diện cửa chính

Cửa chính được xem là nơi đón ánh sáng, không khí và dòng năng lượng từ bên ngoài vào. Nếu treo gương ngay đối diện cửa, mọi chuyển động đều bị phản chiếu trở lại. Người bước vào có thể thấy khó chịu, bất an, giống như có người khác dõi theo mình.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trên thực tế, nhiều gia đình từng chia sẻ việc khách khựng lại khi bước vào vì thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trước mắt. Lâu dài, điều này tạo cảm giác xa cách, giảm sự ấm áp và gắn kết trong không gian sống.

2. Trong phòng ngủ, đối diện giường

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là đặt gương ngay trước giường. Ban ngày, điều này không gây nhiều ảnh hưởng. Nhưng khi đêm xuống, ánh sáng yếu hoặc những chuyển động nhỏ cũng có thể tạo ra ảo giác trong gương. Con người khi tỉnh giấc nửa đêm, nhìn thấy hình phản chiếu sẽ dễ giật mình, hoang mang, thậm chí dẫn đến mất ngủ hoặc lo âu.

...

Các chuyên gia tâm lý cho biết, giấc ngủ là thời điểm cơ thể cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Nếu có gương đối diện giường, não bộ sẽ luôn trong trạng thái cảnh giác, khó đạt tới giấc ngủ sâu. Hệ quả là sức khỏe suy giảm, tinh thần mệt mỏi và hiệu suất làm việc ban ngày cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

3. Đặt cạnh bàn làm việc

Nhiều người đặt gương trong phòng làm việc với mục đích “mở rộng” không gian hoặc trang trí cho bớt đơn điệu. Tuy nhiên, gương phản chiếu khiến mắt dễ bị phân tâm. Khi tập trung nhìn vào máy tính hoặc tài liệu, sự xuất hiện của hình ảnh chuyển động trong gương sẽ làm não bộ bị chia nhỏ sự chú ý.

Ảnh minh hoạ: Internet

Điều này về lâu dài dẫn đến giảm hiệu quả công việc, dễ sai sót khi xử lý số liệu, giấy tờ. Đặc biệt với những người làm nghề sáng tạo, việc có thêm yếu tố gây xao nhãng ngay trước mắt sẽ khiến khả năng tập trung suy giảm, khó đạt được ý tưởng đột phá. Có thể nói, đặt gương đối diện bàn làm việc vô tình “ngốn” đi năng lượng tinh thần, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến con đường tài chính và sự nghiệp.

Gương vẫn là vật dụng hữu ích và cần thiết trong gia đình. Điều quan trọng là gia chủ biết sử dụng và bố trí chúng một cách hợp lý. Một chiếc gương sáng bóng, đặt đúng chỗ, vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ, vừa mang lại sự thoải mái và tiện ích thực sự cho cuộc sống hằng ngày. Giữ cho ngôi nhà sáng sủa, gọn gàng, cùng với cách đặt gương hợp lý, chính là một trong những yếu tố giúp cuộc sống cân bằng, gia đình hạnh phúc và công việc thuận lợi hơn.

Tác giả: Ánh Lê (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn