Kết cục buồn với những “hotgirl ma tuý”

1. Rạng sáng ngày 20/6/2023, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại căn hộ thuộc khu đô thị ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai phát hiện nhiều đối tượng nam nữ đang bay lắc cuồng loạn trong tiếng nhạc chát chúa. Tại hiện trường, các trinh sát phát hiện nhiều vật chứng thể hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, như trên bàn còn nguyên đĩa thủy tinh bám dính chất tinh thể màu trắng, thẻ nhựa và ống hút bằng tờ tiền. Tại kệ tủ trong phòng ngủ, lực lượng chức năng tìm thấy túi nilon chứa tinh thể màu trắng; bát chứa chất lỏng màu vàng cùng nhiều thiết bị như loa, đèn nháy và bình kim loại.

Trên mạng xã hội, hotgirl Như Quỳnh thường thể hiện lối sống giản dị hướng thiện, không quên đi lễ chùa.



Nhóm này gồm: Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, quê Thái Bình), Trần Phương Linh (SN 1992, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Thiện Long (SN 1997, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Hoàng Thế Huy (SN 1986, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Trong ba ngày, nhóm đối tượng này đã liên tục thác loạn với nhiều loại ma túy khác nhau. Đặc biệt, cư dân mạng còn chuyền nhau những clip được cho là nhóm này quan hệ tình dục tập thể, với nhiều tư thế và hành động hết sức “máu lửa". Nhân vật chính được cho là hotgirl Như Quỳnh, với khả năng một mình "cân ba" suốt nhiều ngày.

Bùi Thị Như Quỳnh là một hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 44.000 lượt theo dõi. Trên trang cá nhân của mình Quỳnh thường xuyên đăng những hình ảnh nóng bỏng, khoe hàng hiệu thể hiện sự giàu có và những thú vui xa xỉ. Hotgirl còn thể hiện sự độc lập, khả năng kiếm được nhiều tiền khi tuổi đời còn rất trẻ. Vì vậy dưới phần bình luận, không ít người buông lời khen có cánh cho Như Quỳnh. Ngoài ra, Quỳnh còn thường xuyên đăng các bức ảnh tại nơi cửa thiền, năng đi lễ Phật. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, Quỳnh đã có tiền án về tội Môi giới mại dâm, từng bị xử lý về hành vi vận chuyển ma túy.

Năm 2020, khi mới tròn 18 tuổi, Quỳnh rời quê Thái Bình lên Hà Nội để khởi nghiệp bằng “nghề”… môi giới mại dâm. Nhiều dân chơi đồn nhau Quỳnh lại là một "má mì" chuyên điều "đào khủng" phục vụ các cuộc thác loạn của giới ăn chơi.

Nhóm thanh niên bay lắc suốt 3 ngày bị cơ quan Công an phát hiện, trong đó Quỳnh (ngoài cùng bên trái) là "nhân vật" chính.



Tháng 4/2020, Quỳnh nhận được yêu cầu của Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều hai “đào" đến căn hộ chung cư Imperia Garden (phường Thanh Xuân Trung) cho thiếu gia Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Trước đó Long liên hệ với Tuấn nhờ tìm giúp gái dịch vụ, song phải đồng ý sử dụng ma túy khi khách yêu cầu. Tuấn móc nối với Quỳnh đặt hàng 2 gái mại dâm với giá 50 triệu đồng/2 người/ đêm. Vụ việc trót lọt, Tuấn "ăn" chênh lệch 10 triệu đồng. Còn "tú bà" hưởng 7 triệu đồng khi trả cho 2 cô gái bán dâm với giá tổng cộng là 33 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành phi vụ, do xích mích trong việc thanh toán tiền ma túy và giữa Long và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Cả nhóm đã được mời về cơ quan Công an giải quyết. Từ đây lộ rõ chân tướng tú bà của hotgirl Như Quỳnh. Quỳnh phải trả giá bằng bản án nhiều tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù tháng 4/2022, Quỳnh còn đi ship thuê ma túy, và bị tổ công tác 141 Công an Hà Nội phát hiện, xử lý.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, ngày 16/6/2023, Huy cùng với Quỳnh đến căn hộ của Linh để dự tiệc sinh nhật. Huy chuyển cho Linh 25 triệu đồng để mua ketamine và "nước vui". Sau khi sử dụng hết ma túy, chiều hôm sau, Huy bảo Quỳnh mua thêm 2 gói “nước vui” với giá 5,8 triệu đồng để mọi người cùng sử dụng. Đến tối 19/6/2023, Linh gọi điện rủ thêm Long đến căn hộ của mình, đồng thời nhờ Long trên đường đi, mua thêm 2 chỉ ketamine.

Trang còn khiến nhiều người mến mộ vì sự thân thiện với hình ảnh năng đi lễ chùa, đi từ thiện.

...



Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long đến nhà của Linh nhưng không mua được ma túy vì bên bán yêu cầu chuyển khoản trước. Sau đó, Huy đã chuyển 7,5 triệu đồng cho người bán ma túy. Hai chỉ ketamine liền được đưa đến căn hộ của Linh cho cả Quỳnh và Long sử dụng.

Kết quả giám định xác định các chất thu giữ tại căn hộ của Linh là ma túy tổng hợp loại Ketamin, MDMA, Nimetazepan. Xét nghiệm nhanh các đối tượng cho kết quả toàn bộ đều dương tính với ma túy. Đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quỳnh và 3 đối tượng trên về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

2.Một hotgirl cũng nổi tiếng không kém Như Quỳnh là Trương Thị Kiều Trang (còn gọi là Trang "Tây", SN 1999, thường trú tại Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Dưới vỏ bọc nhân viên chăm sóc sắc đẹp của một Spa, hotgirl này đã tạo lập dây buôn bán ma túy liên tỉnh, chuyên cung cấp cho các chân rết, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, quán bar, vũ trường, khách sạn… Còn trên trang facebook cá nhân cô ta lại thường xuyên đưa những hình ảnh thể hiện mình là người làm ăn chân chính, đàng hoàng, tử tế, thường xuyên đi lễ chùa...

Trang từng kết hôn và có một đứa con trai. Cuối năm 2020, chồng Trang bị bắt giữ về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên Trang gửi con nhỏ cho người thân ở quê, còn mình vào Đà Nẵng tìm việc làm. Tại Đà Nẵng, Trang thuê một căn hộ hạng sang trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để sinh sống chung như vợ chồng với đối tượng từng có tiền án về ma túy là Nguyễn Phúc Hậu (SN 1994, thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Thời gian đầu, Trang làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke sau đó chuyển hướng qua làm nhân viên chăm sóc sắc đẹp. Với vỏ bọc này, Trang đã thiết kế đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh cho riêng mình. Nhờ trước đây từng là nhân viên quán karaoke tại Quảng Trị nên Trang nắm rõ các đầu mối ma túy chuyên cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi.

Trang hoạt động rất kín kẽ và tinh vi, chuyên cung cấp cho các “đại lý”, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, quán bar, vũ trường, khách sạn… Mỗi lần giao dịch thường cung cấp từ 500 viên thuốc lắc hoặc 100g Ketamine trở lên. Đường dây ma túy do Trang điều hành mới chỉ hoạt động một thời gian ngắn nhưng quy mô nhanh chóng được nhân lên.

Trương Thị Kiều Trang và đồng bọn bị cơ quan Công an bắt giữ.



Sau quá trình điều tra, lực lượng công an đã đón lõng, bắt quả tang Nguyễn Công Được (SN 2002, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) - đồng bọn của Trang - đang nhận gói hàng tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, bên trong có 2.000 viên thuốc lắc. Khám xét nơi ở của Được tại căn hộ thuộc quận Sơn Trà (Đà Nẵng), trinh sát phát hiện thêm 800 viên thuốc lắc, 120g ketamin, 2 cân điện tử và một số dụng cụ dùng để đóng gói ma túy.

Cùng thời điểm các trinh sát ập vào căn hộ trên đường Dương Đình Nghệ (Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt giữ Trương Thị Kiều Trang và Nguyễn Phúc Hậu. Tại đây, công an tiếp tục thu giữ 5g ketamin, 130 triệu đồng, một số tang vật và các tài liệu liên quan đến các hoạt động mua bán ma túy.

Theo một điều tra viên Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), thời gian qua lực lượng cảnh sát chống ma túy trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ nhiều "hotgirl" tham gia buôn bán, vận chuyển cũng như sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các bóng hồng này thường xuyên đưa những hình ảnh sang chảnh lên mạng xã hội, và “thở” ra những lời nhân nghĩa, đạo lý. Như trường hợp Lê Thị Bích Ngọc (SN 2001, thường trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) thu hút cư dân mạng bởi những bức ảnh xinh đẹp, thân hình bốc lửa và cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu chất đầy. Cô ta cũng từng rao giảng đạo lý như: "Cây vươn lên để gặp được nắng. Người có cố gắng chắc chắn sẽ thành công".

Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cũng thường xuyên viết status khuyên người khác lao động bằng chính bàn tay, sức lực của mình thay vì mấy trò dơ bẩn; rằng “Còn trẻ khỏe, còn tương lai sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ? Ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi, còn sớm để bạn nhận ra trước khi nghiệp quật lại các bạn thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả là rất đắt”. Song cuối cùng hai hotgirl trên đều bị phát hiện là mắt xích của các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...



